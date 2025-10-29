https://ria.ru/20251029/putin-2051516825.html
Путин прокомментировал аппарат "Посейдон"
Путин прокомментировал аппарат "Посейдон"
Путин прокомментировал аппарат "Посейдон"
Президент России Владимир Путин, комментируя аппарат "Посейдон", заявил, что в мире ничего подобного нет и в ближайшее время вряд ли появится. РИА Новости, 29.10.2025
Путин прокомментировал аппарат "Посейдон"
Путин об аппарате «Посейдон»: в мире ничего подобного нет и вряд ли появится