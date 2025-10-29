Рейтинг@Mail.ru
15:13 29.10.2025
Путин прокомментировал аппарат "Посейдон"
Путин прокомментировал аппарат "Посейдон"
Президент России Владимир Путин, комментируя аппарат "Посейдон", заявил, что в мире ничего подобного нет и в ближайшее время вряд ли появится. РИА Новости, 29.10.2025
Путин об аппарате «Посейдон»: в мире ничего подобного нет и вряд ли появится

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, комментируя аппарат "Посейдон", заявил, что в мире ничего подобного нет и в ближайшее время вряд ли появится.
Путин в среду посетил Центральный военный клинический госпиталь имени П.В. Мандрыка в Москве. Глава государства встретился с участниками СВО, которые проходят лечение в госпитале.
"В мире ничего подобного нет, в ближайшее время вряд ли появится, и способов перехвата не существует", - сказал глава государства о подводном аппарате "Посейдон".
Океанская многоцелевая система Посейдон - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Перехват подводного аппарата "Посейдон" невозможен, заявил Путин
Вчера, 15:08
 
