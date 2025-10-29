Рейтинг@Mail.ru
Путин: электроника "Буревестника" уже используется в космических программах - РИА Новости, 29.10.2025
15:09 29.10.2025
Путин: электроника "Буревестника" уже используется в космических программах
Электроника, используемая в российской крылатой ракете "Буревестник", уже применяется в космических программах, заявил президент России Владимир Путин.
россия, москва, владимир путин, валерий герасимов, межконтинентальная крылатая ракета "буревестник", технологии
Россия, Москва, Владимир Путин, Валерий Герасимов, межконтинентальная крылатая ракета "Буревестник", Технологии
Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Электроника, используемая в российской крылатой ракете "Буревестник", уже применяется в космических программах, заявил президент России Владимир Путин.
Путин в среду посетил Центральный военный клинический госпиталь имени П.В. Мандрыка в Москве. Глава государства встретился с участниками СВО, которые проходят лечение в госпитале.
"И даже сейчас уже радиационно-защищенная электроника, используемая в ракете "Буревестник", уже используется в космических программах", - сказал глава государства.
Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой завершены. Крылатая ракета с ядерным двигателем "Буревестник" продемонстрировала высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны, доложил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов президенту России. Он отметил, что крылатая ракета совершила испытательный полет на 14 тысяч километров, и это не предел.
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем Буревестник - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
Путин объявил о завершении испытаний ракеты "Буревестник"
Россия Москва Владимир Путин Валерий Герасимов межконтинентальная крылатая ракета "Буревестник" Технологии
 
 
