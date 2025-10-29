Путин: электроника "Буревестника" уже используется в космических программах

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Электроника, используемая в российской крылатой ракете "Буревестник", уже применяется в космических программах, заявил президент России Владимир Путин.
"И даже сейчас уже радиационно-защищенная электроника, используемая в ракете "Буревестник", уже используется в космических программах", - сказал глава государства.
Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой завершены. Крылатая ракета с ядерным двигателем "Буревестник" продемонстрировала высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны, доложил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов президенту России. Он отметил, что крылатая ракета совершила испытательный полет на 14 тысяч километров, и это не предел.
