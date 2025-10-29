https://ria.ru/20251029/putin-2051511995.html
Путин призвал руководство Украины решить судьбу своих граждан в окружении
Путин призвал руководство Украины решить судьбу своих граждан в окружении
Президент РФ Владимир Путин заявил, что политическое руководство Украины должно принять решение по судьбе своих граждан, которые находятся в окружении. РИА Новости, 29.10.2025
россия
украина
