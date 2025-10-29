Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал руководство Украины решить судьбу своих граждан в окружении - РИА Новости, 29.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:02 29.10.2025
Путин призвал руководство Украины решить судьбу своих граждан в окружении
Путин призвал руководство Украины решить судьбу своих граждан в окружении
Президент РФ Владимир Путин заявил, что политическое руководство Украины должно принять решение по судьбе своих граждан, которые находятся в окружении. РИА Новости, 29.10.2025
Путин призвал руководство Украины решить судьбу своих граждан в окружении

Путин: политическому руководству Украину надо решить судьбу граждан в окружении

Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что политическое руководство Украины должно принять решение по судьбе своих граждан, которые находятся в окружении.
«
"(РФ может пустить в зону окружения противника журналистов - ред.), чтобы политическое руководство Украины приняло соответствующее решение по судьбе своих граждан и своих военнослужащих, так, как они это когда-то сделали в "Азовстале", - сказал глава государства в ходе посещения Центрального военного клинического госпиталя имени П,В, Мандрыка.
Путин встретился с участниками СВО, которые проходят лечение в госпитале.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
