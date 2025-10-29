ВСУ попали в окружение в Красноармейске и Купянске, сообщил Путин

Об испытании "Посейдона"
О ситуации в зоне СВО
- Ситуация в целом складывается благоприятно: ВС России на всех участках в зоне СВО идут вперед, действуют активно.
- Противник заблокирован в Купянске и Красноармейске и находится в окружении.
Купянск — один из ключевых городов для обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. Расположен на реке Оскол, которая разделяет город на две части. Сама река служит естественным рубежом обороны и природной преградой, по которой проходит линия фронта. Освобождение города даст возможность форсировать Оскол и продвинуться в Харьковской области дальше на запад.
- Политическое руководство Украины должно принять решения по судьбе своих граждан, которые находятся в окружении.
- ВС России не против пустить СМИ в зоны окружения противника, в том числе украинские и зарубежные, бои в таком случае могут быть прекращены на определенный период.
"Нас беспокоит только одно — чтобы с украинской стороны не было никаких провокаций".
- Россия в зоне СВО обеспечивает свою безопасность на длительную перспективу: это важнейшее дело, которым занимается страна
- Все, кто находится на фронте, ведут себя героически:
"Это у нас в генах".
- Подвиги участников СВО найдут свое отражение в кино и литературе: историей для фильма может стать случай, когда иконы спасли бойцов от пуль.
О "Буревестнике"
- Ракета имеет безусловные преимущества, Россия может гордиться достижениями ученых и специалистов.
В воскресенье президент во время посещения одного из пунктов управления объединенной группировки войск объявил о завершении испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой. Он назвал ее уникальным изделием, которого в мире нет ни у кого. В свою очередь, глава Генштаба Валерий Герасимов доложил Путину, что тест ракеты состоялся 21 октября, за 15 часов она преодолела 14 тысяч километров.
- Ядерная силовая установка "Буревестника" при сопоставимой мощности с реактором атомной подлодки в 1000 раз меньше.
- Ядерный реактор, установленный в ракете, запускается в течение нескольких минут или секунд.
- Электроника "Буревестника" уже применяется в космической отрасли, а задействованные в нем ядерные технологии будут использовать в лунной программе.
- Россия сможет применить использованные в "Буревестнике" ядерные технологии и в народном хозяйстве.