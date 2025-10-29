Рейтинг@Mail.ru
ВСУ попали в окружение в Красноармейске и Купянске, сообщил Путин
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:27 29.10.2025 (обновлено: 16:24 29.10.2025)
ВСУ попали в окружение в Красноармейске и Купянске, сообщил Путин
ВСУ попали в окружение в Красноармейске и Купянске, сообщил Путин - РИА Новости, 29.10.2025
ВСУ попали в окружение в Красноармейске и Купянске, сообщил Путин
Владимир Путин посетил Центральный военный клинический госпиталь имени П. В. Мандрыка в Москве, где встретился с ранеными бойцами СВО, рассказал об успехах... РИА Новости, 29.10.2025
Путин о подводном аппарате "Посейдон"
Подводный аппарат "Посейдон" оснащен ядерной энергетической установкой, сообщил Путин.
Путин с бойцами СВО, которые подарили ему иконы
Путин поблагодарил бойцов СВО, которые подарили ему иконы
ВСУ попали в окружение в Красноармейске и Купянске, сообщил Путин

Путин встретился с участниками СВО в Центральном военном клиническом госпитале

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин во время посещения Центрального военного клинического госпиталя имени П. В. Мандрыка
Президент Владимир Путин во время посещения Центрального военного клинического госпиталя имени П. В. Мандрыка - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент Владимир Путин во время посещения Центрального военного клинического госпиталя имени П. В. Мандрыка
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Владимир Путин посетил Центральный военный клинический госпиталь имени П. В. Мандрыка в Москве, где встретился с ранеными бойцами СВО, рассказал об успехах армии, а также об испытаниях нового подводного аппарата "Посейдон". Главные заявления — в материале РИА Новости.

Об испытании "Посейдона"

Накануне прошли испытания безэкипажного подводного аппарата "Посейдон". Впервые удалось запустить атомную энергетическую установку, на которой он прошел определенное количество времени.
«
"Это огромный успех".
Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
По словам Верховного главнокомандующего, перехват аппарата невозможен. По скоростям и глубинам ему нет аналогов в мире, подчеркнул он. При этом мощность "Посейдона" значительно превышает таковую у ракеты межконтинентальной дальности "Сармат", которая скоро поступит на боевое дежурство.

О ситуации в зоне СВО

  • Ситуация в целом складывается благоприятно: ВС России на всех участках в зоне СВО идут вперед, действуют активно.
  • Противник заблокирован в Купянске и Красноармейске и находится в окружении.

Купянск — один из ключевых городов для обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. Расположен на реке Оскол, которая разделяет город на две части. Сама река служит естественным рубежом обороны и природной преградой, по которой проходит линия фронта. Освобождение города даст возможность форсировать Оскол и продвинуться в Харьковской области дальше на запад.

Улица в Покровске - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
Красноармейск: что это за город, и в чем его значение для СВО
10 марта, 13:09
  • Политическое руководство Украины должно принять решения по судьбе своих граждан, которые находятся в окружении.
  • ВС России не против пустить СМИ в зоны окружения противника, в том числе украинские и зарубежные, бои в таком случае могут быть прекращены на определенный период.
«

"Нас беспокоит только одно — чтобы с украинской стороны не было никаких провокаций".

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
  • Россия в зоне СВО обеспечивает свою безопасность на длительную перспективу: это важнейшее дело, которым занимается страна
  • Все, кто находится на фронте, ведут себя героически:
«

"Это у нас в генах".

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
  • Подвиги участников СВО найдут свое отражение в кино и литературе: историей для фильма может стать случай, когда иконы спасли бойцов от пуль.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Путин подписал поправки, касающиеся статуса участников СВО
27 октября, 14:37

О "Буревестнике"

  • Ракета имеет безусловные преимущества, Россия может гордиться достижениями ученых и специалистов.

В воскресенье президент во время посещения одного из пунктов управления объединенной группировки войск объявил о завершении испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой. Он назвал ее уникальным изделием, которого в мире нет ни у кого. В свою очередь, глава Генштаба Валерий Герасимов доложил Путину, что тест ракеты состоялся 21 октября, за 15 часов она преодолела 14 тысяч километров.

  • Ядерная силовая установка "Буревестника" при сопоставимой мощности с реактором атомной подлодки в 1000 раз меньше.
  • Ядерный реактор, установленный в ракете, запускается в течение нескольких минут или секунд.
  • Электроника "Буревестника" уже применяется в космической отрасли, а задействованные в нем ядерные технологии будут использовать в лунной программе.
  • Россия сможет применить использованные в "Буревестнике" ядерные технологии и в народном хозяйстве.
Путина во время посещения госпиталя сопровождал министр обороны Андрей Белоусов. Глава государства поблагодарил российских бойцов за подаренные на день рождения иконы со следами от пуль и за службу Отечеству.
 
Специальная военная операция на УкраинеМоскваВладимир ПутинРоссияВооруженные силы РФОбществоЗдоровье - ОбществоЗдоровье
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
