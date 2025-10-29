Рейтинг@Mail.ru
14:12 29.10.2025 (обновлено: 14:13 29.10.2025)
Путин заявил об отставании обновления рыболовного флота от графика
экономика, россия, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), владимир путин
Экономика, Россия, Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство), Владимир Путин
Путин заявил об отставании обновления рыболовного флота от графика

Путин заявил, что обновление рыболовного флота России отстает от графика

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Обновление рыболовного флота России отстает от графика, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в среду провел совещание с членами правительства, главной темой которого стало развитие рыбной отрасли в России.
"Илья Васильевич (Шестаков, глава Росрыболовства - ред.) сказал о том, что все-таки обновление рыболовного флота отстает от графиков и планов", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Путин заявил, что хочет заслушать доклады Патрушева и Мантурова
дополняется ...
 
