Путин указал на противоречия в рыборазведении из-за тарифов на перевозку - РИА Новости, 29.10.2025
13:57 29.10.2025
Путин указал на противоречия в рыборазведении из-за тарифов на перевозку
россия, владимир путин
Владимир Путин
Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин указал на противоречие между транспортниками и специалистами по рыборазведению из-за тарифов на перевозку.
"Вы знаете, на меня коллеги выходят то с одной, то с другой стороны, противоречия постоянно между теми, кто занимается рыборазведением, и транспортниками. То одни жалуются, то другие по поводу того, что слишком большие деньги требуют с транспортников, что это не обоснованно никак. Те, кто занимаются рыборазведением", - сказал Путин на совещании с членами правительства.
Лов рыбы - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Россия готовит ответные меры против норвежских рыболовецких компаний
22 октября, 18:26
 
РоссияВладимир Путин
 
 
