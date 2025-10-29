Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал вопрос развития рыбного хозяйства в России комплексным - РИА Новости, 29.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:49 29.10.2025
https://ria.ru/20251029/putin-2051482863.html
Путин назвал вопрос развития рыбного хозяйства в России комплексным
Путин назвал вопрос развития рыбного хозяйства в России комплексным - РИА Новости, 29.10.2025
Путин назвал вопрос развития рыбного хозяйства в России комплексным
Президент РФ Владимир Путин назвал комплексным вопрос развития рыбного хозяйства в России. РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T13:49:00+03:00
2025-10-29T13:49:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047538466_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_015cf1a3dd81b8600468112196fb2f29.jpg
https://ria.ru/20251022/rossija-2049912775.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047538466_335:0:3066:2048_1920x0_80_0_0_1a6c63aa1fe50b2207a4f6f5466299c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин назвал вопрос развития рыбного хозяйства в России комплексным

Путин назвал комплексным вопрос развития рыбного хозяйства в России

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал комплексным вопрос развития рыбного хозяйства в России.
"Я просил бы сегодня обсудить вопрос, связанный с развитием рыбохозяйственного комплекса. Правительство занимается этими вопросами, занимается системно. Он такой комплексный - связанный не только с необходимостью поставки, соответственно, продукции этой на прилавки магазинов для наших граждан по приемлемым ценам... Но это связано ещё и с судостроением, и с выдачей квот под суда, под киль и так далее. Поэтому такой комплексный вопрос. И попросил бы вас сегодня об этом рассказать поподробнее", - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ в режиме видео-конференц-связи.
Лов рыбы - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Россия готовит ответные меры против норвежских рыболовецких компаний
22 октября, 18:26
 
ЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала