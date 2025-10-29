Рейтинг@Mail.ru
29.10.2025
Совещание Путина с правительством. Трансляция
13:40 29.10.2025
Совещание Путина с правительством. Трансляция
Совещание Путина с правительством. Трансляция
Президент России Владимир Путин проводит совещание по вопросам развития рыболовной отрасли. РИА Новости, 29.10.2025
2025
LIVE: Путин на совещании с членами Правительства РФ
россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Президент России Владимир Путин проводит совещание по вопросам развития рыболовной отрасли.
Президент России Владимир Путин проводит совещание по вопросам развития рыболовной отрасли.
 
Россия
Владимир Путин
 
 
