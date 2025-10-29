Путин объяснил решение о размещении "Орешника" в Белоруссии, сообщил Песков

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин объяснил решение о размещении ракетного комплекса "Орешник" на территории Белоруссии в ходе совместной пресс-конференции с лидером Белоруссии Александром Лукашенко в Минске, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В декабре 2024 года Лукашенко попросил президента РФ Владимира Путина разместить на белорусской территории новейшее российское вооружение, в том числе систему "Орешник". Российский лидер ответил, что считает возможным размещение "Орешника" в республике во второй половине 2025 года. Президент Белоруссии 8 августа этого года заявил, что первые позиции под "Орешник" уже обустраиваются.