Рейтинг@Mail.ru
Путин объяснил решение о размещении "Орешника" в Белоруссии, сообщил Песков - РИА Новости, 29.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:17 29.10.2025 (обновлено: 22:37 29.10.2025)
https://ria.ru/20251029/putin-2051438728.html
Путин объяснил решение о размещении "Орешника" в Белоруссии, сообщил Песков
Путин объяснил решение о размещении "Орешника" в Белоруссии, сообщил Песков - РИА Новости, 29.10.2025
Путин объяснил решение о размещении "Орешника" в Белоруссии, сообщил Песков
Президент России Владимир Путин объяснил решение о размещении ракетного комплекса "Орешник" на территории Белоруссии в ходе совместной пресс-конференции с... РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T12:17:00+03:00
2025-10-29T22:37:00+03:00
безопасность
россия
белоруссия
минск
владимир путин
александр лукашенко
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047538466_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_015cf1a3dd81b8600468112196fb2f29.jpg
https://ria.ru/20251026/burevestnik-2050730401.html
россия
белоруссия
минск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047538466_335:0:3066:2048_1920x0_80_0_0_1a6c63aa1fe50b2207a4f6f5466299c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, белоруссия, минск, владимир путин, александр лукашенко, дмитрий песков
Безопасность, Россия, Белоруссия, Минск, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Дмитрий Песков
Путин объяснил решение о размещении "Орешника" в Белоруссии, сообщил Песков

Песков: Путин объяснил размещение "Орешника" на выступлении в Минске

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 окт РИА Новости. Президент России Владимир Путин объяснил решение о размещении ракетного комплекса "Орешник" на территории Белоруссии в ходе совместной пресс-конференции с лидером Белоруссии Александром Лукашенко в Минске, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт подтвердила РИА Новости планы поставить российский ракетный комплекс средней дальности "Орешник" на боевое дежурство в декабре.
"Несколько месяцев тому назад, наверное, уже даже полгода тому назад, президент Путин был Минске — и об этом шла речь. Путин давал объяснение на этот счет. В Минске была совместная пресс-конференция двух лидеров, там об этом говорилось", — сказал Песков журналистам на вопрос, в связи с чем Москва приняла решение разместить новейшее оружие на территории Республики Беларусь.
Президент России Владимир Путин 21 ноября прошлого года заявил о проведенном успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". В ответ на применение американского и британского оружия Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины.
В декабре 2024 года Лукашенко попросил президента РФ Владимира Путина разместить на белорусской территории новейшее российское вооружение, в том числе систему "Орешник". Российский лидер ответил, что считает возможным размещение "Орешника" в республике во второй половине 2025 года. Президент Белоруссии 8 августа этого года заявил, что первые позиции под "Орешник" уже обустраиваются.
Верховный главнокомандующий ВС России Владимир Путин проводит совещание с начальником Генерального штаба ВС России Валерием Герасимовым и командующими группировками, задействованными в СВО, в пункте управления Объединенной группировки войск - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
На Западе сделали истеричное заявление после слов Путина о "Буревестнике"
26 октября, 15:56
 
БезопасностьРоссияБелоруссияМинскВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала