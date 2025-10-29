https://ria.ru/20251029/putin-2051429149.html
Путин поздравил Эрдогана с Днем Республики
Путин поздравил Эрдогана с Днем Республики - РИА Новости, 29.10.2025
Путин поздравил Эрдогана с Днем Республики
Президент РФ Владимир Путин направил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану поздравление с Днем Республики, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 29.10.2025
россия
турция
дмитрий песков
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
Путин поздравил Эрдогана с Днем Республики
Путин направил президенту Турции Эрдогану поздравление с Днем Республики