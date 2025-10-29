Рейтинг@Mail.ru
Путин в среду пообщается с героями СВО - РИА Новости, 29.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:57 29.10.2025
https://ria.ru/20251029/putin-2051428832.html
Путин в среду пообщается с героями СВО
Путин в среду пообщается с героями СВО - РИА Новости, 29.10.2025
Путин в среду пообщается с героями СВО
Президент России Владимир Путин в среду пообщается с героями СВО, которые получили ранения в ходе боевых действий, сообщил пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T11:57:00+03:00
2025-10-29T11:57:00+03:00
россия
дмитрий песков
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/10/1589538000_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c74de26407583d52b47c306925fcc3da.jpg
https://ria.ru/20251027/putin-2050940554.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/10/1589538000_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2ccca0bad7fb27c9a67bff7df2fcde88.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дмитрий песков, владимир путин
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин в среду пообщается с героями СВО

Путин в среду пообщается с героями СВО, раненными во время боевых действий

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду пообщается с героями СВО, которые получили ранения в ходе боевых действий, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"В планах президента сегодня - это общение с нашими героями СВО, с военнослужащими, которые получили ранения в ходе специальной военной операции", - сказал Песков журналистам.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Путин подписал поправки, касающиеся статуса участников СВО
27 октября, 14:37
 
РоссияДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала