https://ria.ru/20251029/putin-2051428832.html
Путин в среду пообщается с героями СВО
Путин в среду пообщается с героями СВО - РИА Новости, 29.10.2025
Путин в среду пообщается с героями СВО
Президент России Владимир Путин в среду пообщается с героями СВО, которые получили ранения в ходе боевых действий, сообщил пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T11:57:00+03:00
2025-10-29T11:57:00+03:00
2025-10-29T11:57:00+03:00
россия
дмитрий песков
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/10/1589538000_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c74de26407583d52b47c306925fcc3da.jpg
https://ria.ru/20251027/putin-2050940554.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/10/1589538000_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2ccca0bad7fb27c9a67bff7df2fcde88.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, владимир путин
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин в среду пообщается с героями СВО
Путин в среду пообщается с героями СВО, раненными во время боевых действий