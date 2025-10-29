https://ria.ru/20251029/prozorova--2051595362.html
Россиянка проиграла в первом круге теннисного турнира в Индии
Российская теннисистка Татьяна Прозорова уступила турчанке Зейнеп Сонмез в первом круге турнира категории WTA 250 в индийском городе Ченнаи, призовой фонд... РИА Новости Спорт, 29.10.2025
теннис
спорт
женская теннисная ассоциация (wta)
2025
Новости
