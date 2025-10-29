Рейтинг@Mail.ru
Теннис
 
17:52 29.10.2025
Россиянка проиграла в первом круге теннисного турнира в Индии
теннис
спорт
женская теннисная ассоциация (wta)
Новости
спорт, женская теннисная ассоциация (wta)
Теннис, Спорт, Женская теннисная ассоциация (WTA)
Россиянка проиграла в первом круге теннисного турнира в Индии

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкТеннисный мяч
Теннисный мяч - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Российская теннисистка Татьяна Прозорова уступила турчанке Зейнеп Сонмез в первом круге турнира категории WTA 250 в индийском городе Ченнаи, призовой фонд которого превышает 275 тысяч долларов.
Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:4 в пользу 73-й ракетки мира. Прозорова занимает 172-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Длительность матча составила 1 час 39 минут.
Во втором круге Сонмез встретится с представительницей Таиланда Ланланой Тараруди.
Даниил Медведев - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Медведев вышел в третий круг "Мастерса" в Париже
29 октября, 15:53
 
ТеннисСпортЖенская теннисная ассоциация (WTA)
 
