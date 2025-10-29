Рейтинг@Mail.ru
"Крымско-татарский ресурсный центр"* готовил провокацию с листовками - РИА Новости, 29.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:10 29.10.2025 (обновлено: 07:12 29.10.2025)
https://ria.ru/20251029/provokatsiya-2051356250.html
"Крымско-татарский ресурсный центр"* готовил провокацию с листовками
"Крымско-татарский ресурсный центр"* готовил провокацию с листовками - РИА Новости, 29.10.2025
"Крымско-татарский ресурсный центр"* готовил провокацию с листовками
Признанный в России нежелательной организацией "Крымско-татарский ресурсный центр"* планировал распространить в Крыму провокационные листовки, чтобы... РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T03:10:00+03:00
2025-10-29T07:12:00+03:00
россия
республика крым
украина
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97393/48/973934890_0:132:2500:1538_1920x0_80_0_0_cd04f77035df25b0368fbf48681954e7.jpg
https://ria.ru/20251028/hakery-2051338467.html
россия
республика крым
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97393/48/973934890_0:0:2224:1667_1920x0_80_0_0_d178c5fcfcebafdf208da5e89661eb2d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, республика крым, украина, происшествия
Россия, Республика Крым, Украина, Происшествия
"Крымско-татарский ресурсный центр"* готовил провокацию с листовками

KillNet: "Крымско-татарский ресурсный центр" готовил провокацию в Крыму

© Fotolia / Sven GrundmannРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© Fotolia / Sven Grundmann
Работа за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Признанный в России нежелательной организацией "Крымско-татарский ресурсный центр"* планировал распространить в Крыму провокационные листовки, чтобы дестабилизировать ситуацию, сообщили РИА Новости в хакерской группировке KillNet, получившей доступ к соответствующим документам.
"В результате доступа к аккаунту некой Заремы Бариевой, которая является женой Эскендера Бариева, было выяснено, что она совместно с силами "Крымско-татарского ресурсного центра" готовили для распространения ряд провокационных листовок, которые должны быть расклеены по Крыму и близлежащим регионам России с целью дестабилизации обстановки в городах", - сказал представитель группировки.
"Крымско-татарский ресурсный центр"* существует на Украине за счет средств фонда Сороса. Более всего скандальная организация известна предложением переименовать города и села Крыма, обозначив это не только в украинских документах, но и на картах в интернете.
Главой правления центра является Эскендер Бариев – член запрещенного в России "меджлиса крымско-татарского народа"**, известный многими скандальными заявлениями националистического толка.
* Деятельность организации признана нежелательной на территории России.
** Запрещенная в России экстремистская организация.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Источник: "Крымско-татарский ресурсный центр"* общается с европейцами
Вчера, 22:47
 
РоссияРеспублика КрымУкраинаПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала