https://ria.ru/20251029/provokatsiya-2051356250.html
"Крымско-татарский ресурсный центр"* готовил провокацию с листовками
"Крымско-татарский ресурсный центр"* готовил провокацию с листовками - РИА Новости, 29.10.2025
"Крымско-татарский ресурсный центр"* готовил провокацию с листовками
Признанный в России нежелательной организацией "Крымско-татарский ресурсный центр"* планировал распространить в Крыму провокационные листовки, чтобы... РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T03:10:00+03:00
2025-10-29T03:10:00+03:00
2025-10-29T07:12:00+03:00
россия
республика крым
украина
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97393/48/973934890_0:132:2500:1538_1920x0_80_0_0_cd04f77035df25b0368fbf48681954e7.jpg
https://ria.ru/20251028/hakery-2051338467.html
россия
республика крым
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97393/48/973934890_0:0:2224:1667_1920x0_80_0_0_d178c5fcfcebafdf208da5e89661eb2d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, республика крым, украина, происшествия
Россия, Республика Крым, Украина, Происшествия
"Крымско-татарский ресурсный центр"* готовил провокацию с листовками
KillNet: "Крымско-татарский ресурсный центр" готовил провокацию в Крыму
МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Признанный в России нежелательной организацией "Крымско-татарский ресурсный центр"* планировал распространить в Крыму провокационные листовки, чтобы дестабилизировать ситуацию, сообщили РИА Новости в хакерской группировке KillNet, получившей доступ к соответствующим документам.
"В результате доступа к аккаунту некой Заремы Бариевой, которая является женой Эскендера Бариева, было выяснено, что она совместно с силами "Крымско-татарского ресурсного центра" готовили для распространения ряд провокационных листовок, которые должны быть расклеены по Крыму
и близлежащим регионам России
с целью дестабилизации обстановки в городах", - сказал представитель группировки.
"Крымско-татарский ресурсный центр"* существует на Украине
за счет средств фонда Сороса. Более всего скандальная организация известна предложением переименовать города и села Крыма, обозначив это не только в украинских документах, но и на картах в интернете.
Главой правления центра является Эскендер Бариев – член запрещенного в России "меджлиса крымско-татарского народа"**, известный многими скандальными заявлениями националистического толка.
* Деятельность организации признана нежелательной на территории России.
** Запрещенная в России экстремистская организация.