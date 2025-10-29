https://ria.ru/20251029/promyshlennost-2051633503.html
В промышленности Москвы занят каждый десятый работающий житель города
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. В московской промышленности занят каждый десятый работающий житель столицы, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
"В московской промышленности сейчас работает более 755 тысяч человек – это различные разнорабочие, инженеры, научные деятели, это почти каждый 10-й работающий житель Москвы и каждый 9-й промышленник страны", - сказал Гарбузов.
По его словам, до 2030 года количество специалистов в промышленной отрасли увеличится на 100 тысяч человек.