В промышленности Москвы занят каждый десятый работающий житель города

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. В московской промышленности занят каждый десятый работающий житель столицы, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".

"В московской промышленности сейчас работает более 755 тысяч человек – это различные разнорабочие, инженеры, научные деятели, это почти каждый 10-й работающий житель Москвы и каждый 9-й промышленник страны", - сказал Гарбузов.