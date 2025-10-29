Рейтинг@Mail.ru
Обрабатывающая промышленность Москвы увеличилась на 5% за 9 месяцев 2025 г
19:04 29.10.2025
Обрабатывающая промышленность Москвы увеличилась на 5% за 9 месяцев 2025 г
москва, анатолий гарбузов
Москва, Анатолий Гарбузов
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Обрабатывающая промышленность Москвы увеличилась на 5% за 9 месяцев 2025 года, заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
"Мы внимательно смотрим, как развивается промышленное производство, как чувствуют себя различные отрасли, и собираем статистическую информацию от промышленников ежемесячно. По итогам девяти месяцев текущего года промышленное производство обрабатывающих отраслей увеличилось на 5% относительно аналогичного показателя 2024 года", - сказал Гарбузов в ходе пресс-конференции "Итоги месяца московской промышленности".
