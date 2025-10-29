https://ria.ru/20251029/promyshlennost--2051630184.html
Обрабатывающая промышленность Москвы увеличилась на 5% за 9 месяцев 2025 г
Обрабатывающая промышленность Москвы увеличилась на 5% за 9 месяцев 2025 г - РИА Новости, 29.10.2025
Обрабатывающая промышленность Москвы увеличилась на 5% за 9 месяцев 2025 г
Обрабатывающая промышленность Москвы увеличилась на 5% за 9 месяцев 2025 года, заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и... РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T19:04:00+03:00
2025-10-29T19:04:00+03:00
2025-10-29T19:04:00+03:00
москва
анатолий гарбузов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0c/1926897882_0:299:3065:2023_1920x0_80_0_0_8a1c7963c66930fadd1ef1f97d5b9c91.jpg
https://ria.ru/20251029/liksutov-2051530787.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0c/1926897882_396:138:2941:2047_1920x0_80_0_0_7015dc3231b57d44c745ab486e327bd1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, анатолий гарбузов
Москва, Анатолий Гарбузов
Обрабатывающая промышленность Москвы увеличилась на 5% за 9 месяцев 2025 г
Гарбузов: обрабатывающая промышленность Москвы увеличилась на 5%
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Обрабатывающая промышленность Москвы увеличилась на 5% за 9 месяцев 2025 года, заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
"Мы внимательно смотрим, как развивается промышленное производство, как чувствуют себя различные отрасли, и собираем статистическую информацию от промышленников ежемесячно. По итогам девяти месяцев текущего года промышленное производство обрабатывающих отраслей увеличилось на 5% относительно аналогичного показателя 2024 года", - сказал Гарбузов в ходе пресс-конференции "Итоги месяца московской промышленности".