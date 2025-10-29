Рейтинг@Mail.ru
Премьера проекта Музыкавместе "Песни великой страны" состоялась в ПФО - РИА Новости, 29.10.2025
Нижегородская область
 
15:52 29.10.2025 (обновлено: 16:32 29.10.2025)
Премьера проекта Музыкавместе "Песни великой страны" состоялась в ПФО
Премьера проекта Музыкавместе "Песни великой страны" состоялась в ПФО
Премьера проекта #Музыкавместе "Песни великой страны. С любовью из Приволжья" состоялась в Приволжском федеральном округе, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 29.10.2025
Премьера проекта Музыкавместе "Песни великой страны" состоялась в ПФО

Премьера проекта #Музыкавместе состоялась в Приволжском федеральном округе

© Пресс-служба правительства Нижегородской областиПроект #Музыкавместе "Песни великой страны. С любовью из Приволжья"
Проект #Музыкавместе Песни великой страны. С любовью из Приволжья - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© Пресс-служба правительства Нижегородской области
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 окт – РИА Новости. Премьера проекта #Музыкавместе "Песни великой страны. С любовью из Приволжья" состоялась в Приволжском федеральном округе, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
"Музыкальное путешествие по самым красивым и вдохновляющим уголкам округа стартовало 29 октября с исполнения самой знаменитой и легендарной песни, посвященной великой реке, — "Течет река Волга". За шесть месяцев команда проекта Тимура Ведерникова #Музыкавместе побывала во всех 14 регионах Приволжского федерального округа — от волжских берегов до Уральских гор, посетила и современные музеи, и старинные театры. В каждом кадре — культурный ДНК Приволжья: энергия, величие природы, сила духа и любовь к Родине", - говорится в сообщении.
Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, "С любовью из Приволжья" — это именно те слова, которые точно описывают суть удивительного проекта #Музыкавместе, стартующего в Приволжском федеральном округе.
"Более 400 солистов и творческих коллективов ПФО исполняли самые любимые и известные в нашей стране песни. И первой в проекте прозвучала легендарная "Течет река Волга". В съемках приняли участие известные и начинающие исполнители. На фоне знаковых достопримечательностей Нижнего Новгорода можно увидеть заслуженную артистку РФ Ольгу Кормухину. Ее голосу вторит юный и очень талантливый Илья Лазарев", — цитирует пресс-служба слова Никитина.
Среди исполнителей песни "Течет река Волга" также были солист фолк-группы "САДко", заслуженный артист Республики Мордовия Александр Бардин; советский и российский рок-музыкант и автор песен, продюсер, лидер группы "Парк Горького" Алексей Белов; народный артист Республики Марий Эл Михаил Мосунов, Русский народный хор "Душа России", Государственный камерный хор Республики Татарстан, творческий коллектив музыкантов-виртуозов "Волга-фолк Бэнд".
"Эта песня, она не просто любима, она — одна из главных в жизни. Песня, которую я знаю, люблю и пою с детства. Её пели мои родители, мои друзья. Она пробуждает самые светлые и очень патриотические чувства. А если говорить о проекте в целом, пожалуй, это один из лучших музыкальных проектов, объединяющих страну. Надеемся, что у проекта будет долгое и интересное продолжение", — приводятся в сообщении слова певицы Ольги Кормухиной.
Отмечается, что все видеоролики будут доступны на страницах проекта #Музыкавместе, а также в официальной группе в соцсети в "ВКонтакте". Кроме того, трансляция пройдет на региональных телевизионных каналах.
"Инициатива реализована при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, аппарата полномочного представителя президента РФ в ПФО и проекта "ДНК России", - подчеркивается в сообщении.
