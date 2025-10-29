https://ria.ru/20251029/problema-2051345601.html
Автоэксперт обозначил главную проблему китайских авто в России
Автоэксперт обозначил главную проблему китайских авто в России - РИА Новости, 29.10.2025
Автоэксперт обозначил главную проблему китайских авто в России
Главная проблема китайских авто в России связана с высокой скоростью прогресса китайских автоконцернов, рассказал агентству "Прайм" автоэксперт Егор Васильев. РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T03:15:00+03:00
2025-10-29T03:15:00+03:00
2025-10-29T03:15:00+03:00
авто
россия
китай
егор васильев
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/06/1800790082_0:212:2202:1450_1920x0_80_0_0_b473693142f902022c81bd96b1a2d2b1.jpg
https://ria.ru/20251019/vtorichka-2049019559.html
https://ria.ru/20251018/vvoz-2049019821.html
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/06/1800790082_127:0:2060:1450_1920x0_80_0_0_0d39bbc356522183b21386372c3f40c5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, россия, китай, егор васильев, общество
Авто, Россия, Китай, Егор Васильев, Общество
Автоэксперт обозначил главную проблему китайских авто в России
Аналитик Васильев: проблема китайских авто связана с прогрессом автоконцернов
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости.
Главная проблема китайских авто в России связана с высокой скоростью прогресса китайских автоконцернов, рассказал агентству "Прайм
" автоэксперт Егор Васильев.
Дело в том, что модельные ряды машин обновляются со скоростью, соизмеримой со сроком жизни мобильных гаджетов. Концерны не вкладываются в постпродажное обслуживание, поскольку им выгоднее создавать все новые и новые модели. Кроме того, в самом Китае нет культуры владения подержанными авто.
"Даже в рамках актуальных типов авто скорость внесения изменений в конвейерные машины настолько велика, что одна и та же модель, выпущенная с разрывом в полгода, может иметь несовместимые комплектующие", — отмечает Васильев.
Однако сейчас отношение к обслуживанию авто после продажи меняется, и с актуальными моделями китайских брендов проблем быть не должно, заключил он.