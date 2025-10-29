Рейтинг@Mail.ru
Автоэксперт обозначил главную проблему китайских авто в России - РИА Новости, 29.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:15 29.10.2025
https://ria.ru/20251029/problema-2051345601.html
Автоэксперт обозначил главную проблему китайских авто в России
Автоэксперт обозначил главную проблему китайских авто в России - РИА Новости, 29.10.2025
Автоэксперт обозначил главную проблему китайских авто в России
Главная проблема китайских авто в России связана с высокой скоростью прогресса китайских автоконцернов, рассказал агентству "Прайм" автоэксперт Егор Васильев. РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T03:15:00+03:00
2025-10-29T03:15:00+03:00
авто
россия
китай
егор васильев
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/06/1800790082_0:212:2202:1450_1920x0_80_0_0_b473693142f902022c81bd96b1a2d2b1.jpg
https://ria.ru/20251019/vtorichka-2049019559.html
https://ria.ru/20251018/vvoz-2049019821.html
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/06/1800790082_127:0:2060:1450_1920x0_80_0_0_0d39bbc356522183b21386372c3f40c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авто, россия, китай, егор васильев, общество
Авто, Россия, Китай, Егор Васильев, Общество
Автоэксперт обозначил главную проблему китайских авто в России

Аналитик Васильев: проблема китайских авто связана с прогрессом автоконцернов

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Тульской области | Перейти в медиабанкНа заводе китайского концерна
На заводе китайского концерна - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Тульской области
Перейти в медиабанк
На заводе китайского концерна. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Главная проблема китайских авто в России связана с высокой скоростью прогресса китайских автоконцернов, рассказал агентству "Прайм" автоэксперт Егор Васильев.
Дело в том, что модельные ряды машин обновляются со скоростью, соизмеримой со сроком жизни мобильных гаджетов. Концерны не вкладываются в постпродажное обслуживание, поскольку им выгоднее создавать все новые и новые модели. Кроме того, в самом Китае нет культуры владения подержанными авто.
Машины - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
Автоэксперт рассказал, какие машины сложно продать на вторичке
19 октября, 02:15
"Даже в рамках актуальных типов авто скорость внесения изменений в конвейерные машины настолько велика, что одна и та же модель, выпущенная с разрывом в полгода, может иметь несовместимые комплектующие", — отмечает Васильев.
Однако сейчас отношение к обслуживанию авто после продажи меняется, и с актуальными моделями китайских брендов проблем быть не должно, заключил он.
Водитель автомобиля - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Юрист предупредила о рисках ввоза автомобилей из Европы
18 октября, 03:15
 
АвтоРоссияКитайЕгор ВасильевОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала