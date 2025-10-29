Автоэксперт обозначил главную проблему китайских авто в России

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Главная проблема китайских авто в России связана с высокой скоростью прогресса китайских автоконцернов, рассказал агентству " Главная проблема китайских авто в России связана с высокой скоростью прогресса китайских автоконцернов, рассказал агентству " Прайм " автоэксперт Егор Васильев.

Дело в том, что модельные ряды машин обновляются со скоростью, соизмеримой со сроком жизни мобильных гаджетов. Концерны не вкладываются в постпродажное обслуживание, поскольку им выгоднее создавать все новые и новые модели. Кроме того, в самом Китае нет культуры владения подержанными авто.

"Даже в рамках актуальных типов авто скорость внесения изменений в конвейерные машины настолько велика, что одна и та же модель, выпущенная с разрывом в полгода, может иметь несовместимые комплектующие", — отмечает Васильев.