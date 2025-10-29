Лидер рок-группы "Пасека" получил 15 лет колонии строгого режима

"С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Восточного административного округа 49-летний Роман Медвёдкин приговорен к 15 годам лишения свободы. Он признан виновным по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), части 3 статьи 30, пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц)... Отбывать наказание Медвёдкин будет в исправительной колонии строгого режима", - говорится в Telegram-канале ведомства.

Установлено, что ночью 7 июня 2024 года Медвёдкин находился вблизи одного из жилых домов по Сиреневому бульвару, где в ходе ссоры с незнакомыми ему ранее мужчинами умышленно нанес одному из них не менее 16 ударов ножом в область головы, туловища и конечностей, в результате чего потерпевший скончался на месте. После этого Медвёдкин нанес второму мужчине шесть ударов ножом по голове и туловищу. Довести свои действия до конца Медвёдкин не смог, поскольку потерпевший оказал активное сопротивление.