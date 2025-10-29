https://ria.ru/20251029/prigovor-2051645359.html
Лидер рок-группы "Пасека" получил 15 лет колонии строгого режима
Лидер рок-группы "Пасека" получил 15 лет колонии строгого режима - РИА Новости, 29.10.2025
Лидер рок-группы "Пасека" получил 15 лет колонии строгого режима
Лидер рок-группы "Пасека" Роман Медвёдкин, обвиняемый в убийстве мужчины, приговорен к 15 годам колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе прокуратуры... РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T20:32:00+03:00
2025-10-29T20:32:00+03:00
2025-10-29T20:33:00+03:00
происшествия
москва
россия
восточный административный округ (москва)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1951999605_0:34:960:574_1920x0_80_0_0_723487da960f8080bf8f6147cc5ea80d.jpg
https://ria.ru/20251029/muzhchina-2051409581.html
москва
россия
восточный административный округ (москва)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1951999605_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_a2eae380653012bf3529d4e976fb879d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, восточный административный округ (москва)
Происшествия, Москва, Россия, Восточный административный округ (Москва)
Лидер рок-группы "Пасека" получил 15 лет колонии строгого режима
Лидера рок-группы "Пасека" Медведкина приговорили к 15 годам по делу об убийстве
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Лидер рок-группы "Пасека" Роман Медвёдкин, обвиняемый в убийстве мужчины, приговорен к 15 годам колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.
Ранее информированный источник сообщил РИА Новости, что гособвинение в ходе прений сторон попросило суд приговорить к 17 годам колонии Медвёдкина, обвиняемого в нападении с ножом на двух мужчин в Москве
, один из которых погиб.
«
"С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Восточного административного округа 49-летний Роман Медвёдкин приговорен к 15 годам лишения свободы. Он признан виновным по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), части 3 статьи 30, пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц)... Отбывать наказание Медвёдкин будет в исправительной колонии строгого режима", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Установлено, что ночью 7 июня 2024 года Медвёдкин находился вблизи одного из жилых домов по Сиреневому бульвару, где в ходе ссоры с незнакомыми ему ранее мужчинами умышленно нанес одному из них не менее 16 ударов ножом в область головы, туловища и конечностей, в результате чего потерпевший скончался на месте. После этого Медвёдкин нанес второму мужчине шесть ударов ножом по голове и туловищу. Довести свои действия до конца Медвёдкин не смог, поскольку потерпевший оказал активное сопротивление.