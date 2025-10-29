Рейтинг@Mail.ru
Жители Приднестровья выступают против возрождения нацизма, заявил депутат - РИА Новости, 29.10.2025
10:25 29.10.2025
Жители Приднестровья выступают против возрождения нацизма, заявил депутат
Жители Приднестровья выступают против возрождения нацизма, заявил депутат

Кравчук: жители Приднестровья выступают против нацизма, шагающего по Молдавии

Тирасполь
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© РИА Новости / Артем Кулекин
Перейти в медиабанк
Тирасполь. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости. Жители Приднестровья выступают против возрождения нацизма, который уже шагает по Молдавии, заявил депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Кравчук.
Ранее глава национального координационного комитета "Победа" и поискового движения Алексей Петрович сообщил, что на минувшей неделе в Молдавии было открыто три кладбища румынским пособникам нацистов. Он отметил, что для церемонии открытия в селе Гиличены минобороны страны выделило почетный караул и военный оркестр, подобное мероприятие в селе Тэлэешты прошло с воинскими почестями от министерства обороны, включая троекратный оружейный салют. Также поисковик заявил об открытии кладбища румынским союзникам Гитлера в селе Заим, которое, по его словам, было проведено без воинских почестей, но не обошлось без вовлечения детей в пропаганду нацизма.
"Это все наглядно подтверждает то, против чего приднестровский народ. Просто факт того, что нацизм смело шагает по территории Молдовы. Приднестровцы, особенно старшее поколение очень хорошо помнят такой румынский, нацистский сапог. И чтобы это не повторилось в Приднестровье даже приняты законы, что генерализация нацизма попадает под уголовную ответственность", - сказал Кравчук в эфире телеканала "ТСВ".
Депутат ПМР добавил, что в Молдавии переписывают историю и оправдывают нацизм. По его словам, в Молдавии оскверняют памятники героям Великой Отечественной войны, а в молдавских школах учат детей по учебникам, в которых обеляют румынский преступников.
"На одном из памятников прям есть надпись: "Румынским героям, погибшим за освобождение Бессарабии в июле 1941 года, в крестовом походе против большевизма". Представляете, как они обманывают свой народ и свою молодежь", - отметил Кравчук.
Ранее молдавская общественность выразила возмущение тем, что в молдавских учебниках "История румын" присутствуют главы и тезисы, героизирующие нацизм. Министр образования республики Дан Перчун утверждал, что новые учебники якобы отражают объективный подход к историческим событиям. Как выяснило РИА Новости, в новом молдавском учебнике по истории для старших классов утверждается, что оккупация Молдавии румынскими войсками, которые воевали на стороне Гитлера, якобы пошла на пользу стране с экономической точки зрения. Еврейская община Молдавии потребовала от властей страны изъять из образовательного процесса учебник истории, искажающий факты о нацистской политике геноцида народов, до пересмотра издания.
После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии.
Заголовок открываемого материала