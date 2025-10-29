Лучшего предпринимателя выберут в Ульяновской области

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. "Предпринимателя года" определят в Ульяновской областив 22 номинациях, сообщает пресс-служба правительства региона.

Заявки на участие в ежегодной премии принимаются до 24 ноября через сайт регионального центра "Мой бизнес".

Лучших бизнесменов выберут в 22 номинациях, в том числе в сферах строительства, образования здравоохранения, логистики, промышленности, сельского хозяйства, рекламы и других. Также будут определены лучший бизнес-проект в социальной сфере, самый успешный бизнес-старт года и лучший семейный бизнес.

"На сегодняшний день в Ульяновской области более 44 тысяч предпринимателей малого и среднего бизнеса, многие из которых известны далеко за пределами региона. Все это уникальные интересные проекты", – приводит пресс-служба слова главы регионального центра "Мой бизнес" Руслана Гайнетдинова.

Он отметил, что участие в премии поможет предпринимателям не только получить заслуженное признание, но и вдохновит других на развитие собственных бизнес-проектов. Гайнетдинов также добавил, что организаторы будут рады видеть заявки от молодых предпринимателей и тех, кто реализует социально значимые инициативы.

Победителей выберет конкурсная комиссия. Она учтет, насколько бизнес-проекты экономически эффективны, какую социальную ответственность они несут, каковы их объемы производства. Помимо этого, комиссия оценит, как компания росла в последнее время, повышала ли зарплаты сотрудникам и какие создала условия труда. Участвовать могут действующие ИП и ООО. Итоги объявят в декабре на торжественной церемонии.