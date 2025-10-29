https://ria.ru/20251029/premiya-2051473538.html
Лучшего предпринимателя выберут в Ульяновской области
Лучшего предпринимателя выберут в Ульяновской области - РИА Новости, 29.10.2025
Лучшего предпринимателя выберут в Ульяновской области
"Предпринимателя года" определят в Ульяновской областив 22 номинациях, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T13:25:00+03:00
2025-10-29T13:25:00+03:00
2025-10-29T13:28:00+03:00
твой бизнес
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966607866_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a0e65a04ffae7a9b6042103c081be01f.jpg
https://ria.ru/20251028/forum-2051147261.html
https://ria.ru/20251028/sotspredprinimatel-2051272955.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966607866_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1c849feb6d7a1f193a00d2e4f22c86a0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
Лучшего предпринимателя выберут в Ульяновской области
"Предпринимателя года" определят в Ульяновской области
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. "Предпринимателя года" определят в Ульяновской областив 22 номинациях, сообщает пресс-служба правительства региона.
Заявки на участие в ежегодной премии принимаются до 24 ноября через сайт регионального центра "Мой бизнес".
Лучших бизнесменов выберут в 22 номинациях, в том числе в сферах строительства, образования здравоохранения, логистики, промышленности, сельского хозяйства, рекламы и других. Также будут определены лучший бизнес-проект в социальной сфере, самый успешный бизнес-старт года и лучший семейный бизнес.
"На сегодняшний день в Ульяновской области более 44 тысяч предпринимателей малого и среднего бизнеса, многие из которых известны далеко за пределами региона. Все это уникальные интересные проекты", – приводит пресс-служба слова главы регионального центра "Мой бизнес" Руслана Гайнетдинова.
Он отметил, что участие в премии поможет предпринимателям не только получить заслуженное признание, но и вдохновит других на развитие собственных бизнес-проектов. Гайнетдинов также добавил, что организаторы будут рады видеть заявки от молодых предпринимателей и тех, кто реализует социально значимые инициативы.
Победителей выберет конкурсная комиссия. Она учтет, насколько бизнес-проекты экономически эффективны, какую социальную ответственность они несут, каковы их объемы производства. Помимо этого, комиссия оценит, как компания росла в последнее время, повышала ли зарплаты сотрудникам и какие создала условия труда. Участвовать могут действующие ИП и ООО. Итоги объявят в декабре на торжественной церемонии.
Проект "Предприниматель года" соответствует целям и задачам нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".