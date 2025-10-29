Рейтинг@Mail.ru
Воробьев поздравил волонтёров с Днем добровольца Подмосковья
12:21 29.10.2025
Воробьев поздравил волонтёров с Днем добровольца Подмосковья
© Фото : правительство Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил волонтеров с праздником
© Фото : правительство Московской области
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил волонтеров с праздником, с Днем добровольца Подмосковья, поблагодарил их за добрые дела и вручил областные награды, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.
Ежегодно 29 октября в Московской области отмечают региональный День добровольца.
"Вы собираетесь вместе и помогаете людям, когда это необходимо. Это всегда вызывает уважение. Хочу сказать искренние слова благодарности всем волонтерам, а также их наставникам, родителям. Мы очень дорожим движением "Волонтеры Подмосковья", - сказал Воробьев, слова которого приводятся в сообщении.
По данным пресс-службы, губернатор не только поздравил волонтеров с праздником, но и вручил им областные награды.
Движение "Волонтеры Подмосковья" начало свою работу в 2020 году, и этот год для активистов юбилейный. За это время движение объединило более 130 добровольческих, общественных, молодежных организаций. Сейчас в нем уже более 60 тысяч активистов – только в этом году ряды пополнили 9 тысяч добровольцев. Это преимущественно молодые люди от 14 до 35 лет, которые помогают ветеранам, инвалидам, пожилым и нуждающимся, заботятся о семьях героев СВО, собирают и отправляют гуманитарную помощь, сопровождают крупные мероприятия, участвуют в экологических акциях и многом другом. В каждом муниципалитете открыт штаб активистов.
Новости Подмосковья
 
 
