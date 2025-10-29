https://ria.ru/20251029/prazdnik-2051440775.html
Воробьев поздравил волонтёров с Днем добровольца Подмосковья
Воробьев поздравил волонтёров с Днем добровольца Подмосковья - РИА Новости, 29.10.2025
Воробьев поздравил волонтёров с Днем добровольца Подмосковья
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил волонтеров с праздником, с Днем добровольца Подмосковья, поблагодарил их за добрые дела и вручил... РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T12:21:00+03:00
2025-10-29T12:21:00+03:00
2025-10-29T12:21:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051439185_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ef03f6bf51e78dbbb4a4e6b827965889.jpg
https://ria.ru/20251028/parki-2051299092.html
https://ria.ru/20251028/prazdnik-2051255715.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051439185_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c0ec6646dd1b3e946ed6bdf11ebd3a07.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев
Воробьев поздравил волонтёров с Днем добровольца Подмосковья
Воробьев поздравил волонтеров с Днем добровольца Подмосковья
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил волонтеров с праздником, с Днем добровольца Подмосковья, поблагодарил их за добрые дела и вручил областные награды, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.
Ежегодно 29 октября в Московской области отмечают региональный День добровольца.
"Вы собираетесь вместе и помогаете людям, когда это необходимо. Это всегда вызывает уважение. Хочу сказать искренние слова благодарности всем волонтерам, а также их наставникам, родителям. Мы очень дорожим движением "Волонтеры Подмосковья", - сказал Воробьев, слова которого приводятся в сообщении.
По данным пресс-службы, губернатор не только поздравил волонтеров с праздником, но и вручил им областные награды.
Движение "Волонтеры Подмосковья" начало свою работу в 2020 году, и этот год для активистов юбилейный. За это время движение объединило более 130 добровольческих, общественных, молодежных организаций. Сейчас в нем уже более 60 тысяч активистов – только в этом году ряды пополнили 9 тысяч добровольцев. Это преимущественно молодые люди от 14 до 35 лет, которые помогают ветеранам, инвалидам, пожилым и нуждающимся, заботятся о семьях героев СВО, собирают и отправляют гуманитарную помощь, сопровождают крупные мероприятия, участвуют в экологических акциях и многом другом. В каждом муниципалитете открыт штаб активистов.