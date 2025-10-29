Воробьев поздравил волонтёров с Днем добровольца Подмосковья

"Вы собираетесь вместе и помогаете людям, когда это необходимо. Это всегда вызывает уважение. Хочу сказать искренние слова благодарности всем волонтерам, а также их наставникам, родителям. Мы очень дорожим движением "Волонтеры Подмосковья", - сказал Воробьев, слова которого приводятся в сообщении.

Движение "Волонтеры Подмосковья" начало свою работу в 2020 году, и этот год для активистов юбилейный. За это время движение объединило более 130 добровольческих, общественных, молодежных организаций. Сейчас в нем уже более 60 тысяч активистов – только в этом году ряды пополнили 9 тысяч добровольцев. Это преимущественно молодые люди от 14 до 35 лет, которые помогают ветеранам, инвалидам, пожилым и нуждающимся, заботятся о семьях героев СВО, собирают и отправляют гуманитарную помощь, сопровождают крупные мероприятия, участвуют в экологических акциях и многом другом. В каждом муниципалитете открыт штаб активистов.