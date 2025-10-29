В 20 километрах от Магадана горит остров Недоразумения

МАГАДАН, 29 окт — РИА Новости. Остров Недоразумения в 20 километрах от Магадана охвачен лесным пожаром, сообщил руководитель Центра управления регионом Магаданской области Павел Береговой.

Прокуратура области уточнила, что на острове горят торфяники и сухая растительность, хозяйственные постройки на территории турбазы, по предварительным данным, огнем не тронуты.