В 20 километрах от Магадана горит остров Недоразумения
14:00 29.10.2025 (обновлено: 17:45 29.10.2025)
В 20 километрах от Магадана горит остров Недоразумения
В 20 километрах от Магадана горит остров Недоразумения - РИА Новости, 29.10.2025
В 20 километрах от Магадана горит остров Недоразумения
Остров Недоразумения в 20 километрах от Магадана охвачен лесным пожаром, сообщил руководитель Центра управления регионом Магаданской области Павел Береговой. РИА Новости, 29.10.2025
происшествия, магаданская область, магадан
Происшествия, Магаданская область, Магадан
В 20 километрах от Магадана горит остров Недоразумения

Остров Недоразумения в 20 километрах от Магадана охвачен лесным пожаром

Лесной пожар на острове Недоразумения в Охотском море. Кадр видео из соцсетей
Лесной пожар на острове Недоразумения в Охотском море. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Лесной пожар на острове Недоразумения в Охотском море. Кадр видео из соцсетей
МАГАДАН, 29 окт — РИА Новости. Остров Недоразумения в 20 километрах от Магадана охвачен лесным пожаром, сообщил руководитель Центра управления регионом Магаданской области Павел Береговой.
"Там произошло возгорание на землях лесного фонда. Причины будут устанавливаться, но, похоже, это человеческий фактор. ПСЦ Магаданской области доставил шесть специалистов "Авиалесоохраны", они занимаются локализацией очага и тушением. С завтрашнего дня планируется переброска дополнительных сил. Угроза имеющимся постройкам на острове на текущий момент отсутствует. По запросу руководителя тушения пожара "Авиалесоохраны", который работает на месте, спасатели регионального Пожарно-спасательного центра готовы подключиться к тушению", — написал Береговой в своем Telegram-канале.
Прокуратура области уточнила, что на острове горят торфяники и сухая растительность, хозяйственные постройки на территории турбазы, по предварительным данным, огнем не тронуты.
"Надзорным ведомством скоординирована работа Авиалесоохраны, указано на необходимость усиления пожарных расчетов", — говорится в сообщении.
Ситуация находится на личном контроле прокурора Магаданской области.
В последние годы на острове Недоразумения построили туристическую базу, его экологическая система считается уникальной.
Ураган "Мелисса" превзошел по интенсивности "Катрину", пишут СМИ
28 октября, 20:49
