Посольство России в Париже назвало решение суда по делу Касаткина ожидаемым

"Это ожидаемо. Не знаю, что должно было случиться, чтобы не было такого решения", - сказал он.

Касаткин был задержан в парижском аэропорту "Шарль-де-Голль" 21 июня и с тех пор находится под стражей. Спортсмен отрицает все обвинения в свой адрес. Все три запроса защиты спортсмена о замене содержания в СИЗО на судебный надзор были отклонены.