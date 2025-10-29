Рейтинг@Mail.ru
Посол России прокомментировал ситуацию с верительными грамотами в Молдавии - РИА Новости, 29.10.2025
19:58 29.10.2025
Посол России прокомментировал ситуацию с верительными грамотами в Молдавии
Посол России прокомментировал ситуацию с верительными грамотами в Молдавии
Посол России прокомментировал ситуацию с верительными грамотами в Молдавии

Посол РФ в Молдавии Олег Озеров
Посол РФ в Молдавии Олег Озеров - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
Перейти в медиабанк
Посол РФ в Молдавии Олег Озеров. Архивное фото
КИШИНЕВ, 29 окт - РИА Новости. Кишинев мог бы легко урегулировать заминку с вручением верительных грамот, заявил посол России в Молдавии Олег Озеров, подчеркнув, что он в любой момент готов завершить протокольный церемониал.
Президент Молдавии Майя Санду в апреле этого года заявила, что отказалась принять верительные грамоты Озерова из-за "множества недружественных действий" со стороны России. Ранее министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой в интервью телеканалу Moldova 1 заявил, что в отношении статуса Озерова сохраняется неопределенность, поскольку он получил согласие принимающей стороны, но еще не был аккредитован. Попшой отметил, что некоторые действия Озерова "не вполне соответствуют дипломатическим нормам", поскольку до вручения верительных грамот президенту посол имеет "ограниченный мандат".
"Заминка с вручением верительных грамот произошла не по нашей вине и может быть легко урегулирована молдавской стороной. Мы готовы в любой момент завершить этот протокольный церемониал. Это позволило бы раз и навсегда прояснить ситуацию, перейти к решению вопросов, представляющих взаимный интерес", - говорится в комментарии Озерова молдавскому порталу "Коммерсант Инфо".

Он отметил, что в дипломатических отношениях действует принцип взаимности, посол Молдавии в Москве беспрепятственно вручил верительные грамоты и сейчас в полном объеме исполняет свою миссию.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена на дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
