В конгрессе объяснили, почему Трамп ввел пошлины против Индии - РИА Новости, 29.10.2025
22:37 29.10.2025
https://ria.ru/20251029/poshliny-2051662481.html
В конгрессе объяснили, почему Трамп ввел пошлины против Индии
В конгрессе объяснили, почему Трамп ввел пошлины против Индии - РИА Новости, 29.10.2025
В конгрессе объяснили, почему Трамп ввел пошлины против Индии
Американский президент Дональд Трамп ввел пошлины против Индии из-за того, что премьер-министр страны Нарендра Моди отказался хвалить главу Белого дома за... РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T22:37:00+03:00
2025-10-29T22:37:00+03:00
в мире
индия
сша
нью-дели
дональд трамп
нарендра моди
адам смит
индия
сша
нью-дели
в мире, индия, сша, нью-дели, дональд трамп, нарендра моди, адам смит
В мире, Индия, США, Нью-Дели, Дональд Трамп, Нарендра Моди, Адам Смит
В конгрессе объяснили, почему Трамп ввел пошлины против Индии

Адам Смит: Трамп ввел пошлины против Индии из-за Моди, а не из-за импорта нефти

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп ввел пошлины против Индии из-за того, что премьер-министр страны Нарендра Моди отказался хвалить главу Белого дома за урегулирование конфликта Нью-Дели с Пакистаном, а не из-за импорта российской нефти, считает замглавы комитета по вооруженным силам палаты представителей США Адам Смит.
«
"Он ввел против Индии пошлины в 50% прежде всего потому, что Моди не хотел отдавать ему должное за то, чего он не заслуживал, а именно за прекращение короткого небольшого конфликта между Пакистаном и Индией", - сообщил он, выступая на форуме по геополитике в Институте Брукингса в Вашингтоне.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Трамп заявил, что Индия предложила снизить пошлины на американские товары
1 сентября, 16:44
Смит подчеркнул, что "ни на секунду не поверит", что действия американского лидера были связаны с закупкой Нью-Дели российской нефти.
«
"Он сделал это просто для того, чтобы заявить: "Эй, ты не сказал то, что я хотел, чтобы ты сказал, и я собираюсь наказать тебя", - добавил конгрессмен.
Смит также раскритиковал Трампа за пошлины против Индии, отметив, что Нью-Дели является важным партнером для Вашингтона и США ранее приложили значительные усилия для выстраивания отношений между двумя сторонами.
В конце августа Трамп ввел дополнительную пошлину на импорт из Индии в 25%, в результате чего совокупная ставка достигла 50% - это один из самых высоких тарифов Вашингтона. Решение связано с якобы резким ростом закупок российской нефти Индией - по данным американских властей, ее доля в импорте страны выросла с менее 1% до 42% после 2022 года, - а также с провалом торговых переговоров: пять раундов завершились безрезультатно, несмотря на ожидания Нью-Дели, что пошлины будут ограничены на уровне 15%.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
Трамп ввел дополнительную пошлину в 25 процентов на импорт из Индии
6 августа, 17:03
В Индии называют меры США "необоснованными и несправедливыми", но подчеркивают готовность к диалогу и дальнейшему поиску компромисса. Индийские власти также указывают, что критика США носит избирательный характер, так как аналогичные закупки российской нефти продолжают Китай и Евросоюз.
Еще до ввода новых тарифов США индийские политики и дипломаты считали, что Индия может уладить вопрос с пошлинами Штатов в рамках будущего торгового соглашения. Нью-Дели и Вашингтон провели уже несколько раундов обсуждений контуров будущего торгового соглашения между двумя странами. Главным камнем преткновения, по данным СМИ, остается желание США, чтобы Индия допустила на свой сельскохозяйственный рынок генетически модифицированные культуры. Индия отвергла это предложение, утверждая, что эти культуры могут нанести вред фермерам и повлиять на безопасность пищевых продуктов. Хотя обе стороны пытаются найти общий язык, это требование, как сообщается, продолжает препятствовать достижению окончательного соглашения.
Ряд индийских СМИ сообщали о скором завершении переговоров, в частности, ожидалось, что премьер-министр Индии Нарендра Моди мог подписать это соглашение на полях саммита АСЕАН с президентом США. Однако премьер не смог участвовать в саммите АСЕАН, вместо него Нью-Дели представляет глава МИД Индии.
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время пресс-конференции в Вашингтоне. 13 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
СМИ: Трамп четыре раза пытался поговорить с премьером Индии по телефону
26 августа, 12:15
 
В миреИндияСШАНью-ДелиДональд ТрампНарендра МодиАдам Смит
 
 
