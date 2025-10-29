В Госдуме заявили, что аналогов российскому аппарату "Посейдон" нет

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Аналогов российскому аппарату "Посейдон" ни у кого на сегодняшний день нет, это напоминание партнёрам РФ о том, что надо разговаривать на равных, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.