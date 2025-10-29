Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме заявили, что аналогов российскому аппарату "Посейдон" нет
17:27 29.10.2025
В Госдуме заявили, что аналогов российскому аппарату "Посейдон" нет
Аналогов российскому аппарату "Посейдон" ни у кого на сегодняшний день нет, это напоминание партнёрам РФ о том, что надо разговаривать на равных, заявил... РИА Новости, 29.10.2025
В Госдуме заявили, что аналогов российскому аппарату "Посейдон" нет

CC BY 4.0 / Минобороны РФ / Подводный аппарат "Посейдон"
Подводный аппарат Посейдон - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
CC BY 4.0 / Минобороны РФ /
Подводный аппарат "Посейдон". Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Аналогов российскому аппарату "Посейдон" ни у кого на сегодняшний день нет, это напоминание партнёрам РФ о том, что надо разговаривать на равных, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
РФ во вторник провела испытания подводного аппарата "Посейдон", заявил ранее президент России Владимир Путин.
"Аналогов ни у кого на сегодняшний день нет. Поэтому пусть думают и считают", - сказал он журналистам.
Депутат отметил, что представление ракеты "Буревестник" и аппарата "Посейдон" - это напоминание партнёрам РФ о том, "что надо на равных разговаривать".
"На равных - это когда есть паритет. На сегодняшний день по этим видам вооружения паритета нет, они есть только у нас", - добавил парламентарий.
