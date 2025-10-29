https://ria.ru/20251029/poseydon-2051581774.html
В Госдуме заявили, что аналогов российскому аппарату "Посейдон" нет
В Госдуме заявили, что аналогов российскому аппарату "Посейдон" нет - РИА Новости, 29.10.2025
В Госдуме заявили, что аналогов российскому аппарату "Посейдон" нет
Аналогов российскому аппарату "Посейдон" ни у кого на сегодняшний день нет, это напоминание партнёрам РФ о том, что надо разговаривать на равных, заявил... РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T17:27:00+03:00
2025-10-29T17:27:00+03:00
2025-10-29T17:27:00+03:00
россия
андрей картаполов
владимир путин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575171180_1107:0:1681:323_1920x0_80_0_0_eb663856f2ea27e902946c2b80e2b2d2.jpg
https://ria.ru/20241122/putin-1985269079.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575171180_1250:0:1681:323_1920x0_80_0_0_bde23a19b1d9e7a39f2a8291f41f7e4a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, андрей картаполов, владимир путин, госдума рф
Россия, Андрей Картаполов, Владимир Путин, Госдума РФ
В Госдуме заявили, что аналогов российскому аппарату "Посейдон" нет
Парламентарий Картаполов: аналогов «Посейдону» ни у кого на сегодняшний день нет
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Аналогов российскому аппарату "Посейдон" ни у кого на сегодняшний день нет, это напоминание партнёрам РФ о том, что надо разговаривать на равных, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
РФ
во вторник провела испытания подводного аппарата "Посейдон", заявил ранее президент России Владимир Путин
.
"Аналогов ни у кого на сегодняшний день нет. Поэтому пусть думают и считают", - сказал он журналистам.
Депутат отметил, что представление ракеты "Буревестник" и аппарата "Посейдон" - это напоминание партнёрам РФ о том, "что надо на равных разговаривать".
«
"На равных - это когда есть паритет. На сегодняшний день по этим видам вооружения паритета нет, они есть только у нас", - добавил парламентарий.