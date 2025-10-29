Рейтинг@Mail.ru
Путин сравнил мощности "Посейдона" и "Сармат" - РИА Новости, 29.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Новое оружие России - РИА Новости, 1920
Новое оружие России
 
15:12 29.10.2025 (обновлено: 15:13 29.10.2025)
https://ria.ru/20251029/poseydon-2051515658.html
Путин сравнил мощности "Посейдона" и "Сармат"
Путин сравнил мощности "Посейдона" и "Сармат" - РИА Новости, 29.10.2025
Путин сравнил мощности "Посейдона" и "Сармат"
Мощность аппарата "Посейдон" значительно превышает мощность ракеты "Сармат", заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T15:12:00+03:00
2025-10-29T15:13:00+03:00
новое оружие россии
россия
москва
владимир путин
посейдон (подводный беспилотник)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051491970_0:187:3072:1915_1920x0_80_0_0_d84cf3b2ca6858508a36dc7e74ee72a0.jpg
https://ria.ru/20251029/putin-2051515157.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051491970_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_8c83eb98be7cb67f51d4c52cfcaac626.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, владимир путин, посейдон (подводный беспилотник), безопасность
Новое оружие России, Россия, Москва, Владимир Путин, Посейдон (подводный беспилотник), Безопасность
Путин сравнил мощности "Посейдона" и "Сармат"

Путин заявил, что мощность "Посейдона" значительно превышает ракету "Сармат"

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Мощность аппарата "Посейдон" значительно превышает мощность ракеты "Сармат", заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в среду посетил Центральный военный клинический госпиталь имени П.В. Мандрыка в Москве и встретился с участниками СВО, которые проходят лечение в госпитале..
"Но зато мощность "Посейдона" значительно превышает мощность даже самой нашей перспективной ракеты межконтинентальной дальности "Сармат", - сказал Путин.
Океанская многоцелевая система Посейдон - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
В мире нет аналогов "Посейдону" по скоростям и по глубинам, заявил Путин
Вчера, 15:09
 
Новое оружие РоссииРоссияМоскваВладимир ПутинПосейдон (подводный беспилотник)Безопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала