Путин сравнил мощности "Посейдона" и "Сармат"
Путин сравнил мощности "Посейдона" и "Сармат" - РИА Новости, 29.10.2025
Путин сравнил мощности "Посейдона" и "Сармат"
Мощность аппарата "Посейдон" значительно превышает мощность ракеты "Сармат", заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.10.2025
