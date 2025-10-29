Рейтинг@Mail.ru
29.10.2025
15:08 29.10.2025
Перехват подводного аппарата "Посейдон" невозможен, заявил Путин
2025
Перехват подводного аппарата "Посейдон" невозможен, заявил Путин

Океанская многоцелевая система "Посейдон"
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Океанская многоцелевая система "Посейдон"
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Перехват подводного аппарата "Посейдон" невозможен, заявил президент России Владимир Путин.
Путин в среду посетил Центральный военный клинический госпиталь имени П.В. Мандрыка в Москве. Глава государства встретился с участниками специальной военной операции, которые проходят лечение.
"По глубинам движения этого беспилотного аппарата в мире ничего подобного нет, в ближайшее время вряд ли появится, и способов перехвата не существует", - сказал Путин.
Ракета "Сармат" скоро поступит на боевое дежурство, заявил Путин
