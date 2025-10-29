Рейтинг@Mail.ru
14:59 29.10.2025
Путин назвал испытание "Посейдона" огромным успехом
Путин назвал испытание "Посейдона" огромным успехом
Президент России Владимир Путин назвал огромным успехом испытание аппарата "Посейдон" с ядерной энергетической установкой. РИА Новости, 29.10.2025
россия, владимир путин, москва
Россия, Владимир Путин, Москва
Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал огромным успехом испытание аппарата "Посейдон" с ядерной энергетической установкой.
Путин в среду посетил Центральный военный клинический госпиталь имени П.В. Мандрыка в Москве. Глава государства встретился с участниками специальной военной операции, которые проходят лечение.
"Вчера провели еще одно испытание, еще одного перспективного комплекса - это безэкипажное подводное изделие "Посейдон" тоже с ядерной энергетической установкой... Это огромный успех", - сказал российский лидер.
Путин рассказал об испытании "Посейдона"
дополняется ...
 
