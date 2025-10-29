https://ria.ru/20251029/popov-2051629282.html
Прощание с Поповым пройдет 1 ноября
Прощание с Поповым пройдет 1 ноября - РИА Новости, 29.10.2025
Прощание с Поповым пройдет 1 ноября
Прощание с Романом Поповым состоится 1 ноября в столичной ЦКБ № 1, сообщается в его Telegram-канале. РИА Новости, 29.10.2025
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости.
Прощание с Романом Поповым состоится 1 ноября в столичной ЦКБ № 1, сообщается в его Telegram-канале
.
"Прощание с Ромой состоится в субботу, 1 ноября, в ритуальном зале для прощания при ЦКБ Nº 1 Управления делами президента РФ
, по адресу: улица Маршала Тимошенко, дом 25", — говорится в публикации.
Гражданская процедура пройдет с 11:00 мск, а в 13:00 мск начнется отпевание, на которое семья попросила остаться только родных и близких.
Попову было 40 лет. Его знают по роли Игоря Мухича в сериале "Полицейский с Рублевки". Кроме того, он играл спин-оффе "Детективное агентство Мухича", в фильмах и сериалах "Девушки бывают разные", "Каникулы президента" и других.
У артиста был рак мозга, в августе у него случился рецедив.