Прощание с Поповым пройдет 1 ноября

Гражданская процедура пройдет с 11:00 мск, а в 13:00 мск начнется отпевание, на которое семья попросила остаться только родных и близких.

Попову было 40 лет. Его знают по роли Игоря Мухича в сериале "Полицейский с Рублевки". Кроме того, он играл спин-оффе "Детективное агентство Мухича", в фильмах и сериалах "Девушки бывают разные", "Каникулы президента" и других.