Рейтинг@Mail.ru
ВС Польши утверждают, что перехватили российский Ил-20 - РИА Новости, 29.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:20 29.10.2025 (обновлено: 16:01 29.10.2025)
https://ria.ru/20251029/polsha-2051518368.html
ВС Польши утверждают, что перехватили российский Ил-20
ВС Польши утверждают, что перехватили российский Ил-20 - РИА Новости, 29.10.2025
ВС Польши утверждают, что перехватили российский Ил-20
Польские истребители перехватили российский разведывательный самолет Ил-20, утверждает оперативное командование Вооруженных сил республики в соцсети X. РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T15:20:00+03:00
2025-10-29T16:01:00+03:00
в мире
польша
россия
ил-20
балтийское море
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152878/07/1528780775_49:0:849:450_1920x0_80_0_0_7f9a580ee82806aa969a1561b2e06465.png
https://ria.ru/20251027/estonija-2050958018.html
https://ria.ru/20251014/nato-2048283574.html
польша
россия
балтийское море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Тузова
Ольга Тузова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152878/07/1528780775_149:0:749:450_1920x0_80_0_0_60d67adbdfe4fdfbc04e86b77375e1ed.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, россия, ил-20, балтийское море
В мире, Польша, Россия, Ил-20, Балтийское море
ВС Польши утверждают, что перехватили российский Ил-20

Командование ВС Польши заявило о перехвате российского Ил-20 над Балтикой

© Фото : ИА "Оружие России"Самолет Ил-20
Самолет Ил-20 - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© Фото : ИА "Оружие России"
Самолет Ил-20. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАРШАВА, 29 окт — РИА Новости. Польские истребители перехватили российский разведывательный самолет Ил-20, утверждает оперативное командование Вооруженных сил республики в соцсети X.
"Двадцать восьмого октября 2025 года пара истребителей МиГ-29 ВВС Польши успешно визуально идентифицировала, перехватила и сопровождала до выхода из зоны своей ответственности российский самолет, летевший над Балтийским морем", — говорится в публикации.
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Глава МИД Эстонии заявил о готовности сбивать российские самолеты
27 октября, 15:49
Польское командование заявляет, что российский самолет якобы выполнял разведывательную миссию в международном воздушном пространстве, причем он не представил план полета, а его транспондер был выключен. Но воздушного пространства Польши он не нарушал, добавили в ведомстве.
Российское Минобороны не раз подчеркивало, что все полеты выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Они проходят над нейтральными водами, не пересекая воздушных трасс и не допуская опасного сближения с иностранными самолетами.
В последние месяцы страны НАТО не раз обвиняли Россию в нарушении их воздушного пространства, а Европарламент принял резолюцию, призывающую сбивать российские борта в подобных случаях. С этим не согласился генсек НАТО Марк Рютте: по его словам, сперва следует убедиться, представляет ли самолет угрозу, и если нет, то его нужно вывести за пределы воздушного пространства.
Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что эти агрессивные заявления — еще один виток эскалации напряженности вблизи российских границ.
Военнослужащий с флагом НАТО - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
НАТО обсуждает возможность сбивать российские истребители, пишет Telegraph
14 октября, 23:53
 
В миреПольшаРоссияИл-20Балтийское море
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала