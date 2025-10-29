ВС Польши утверждают, что перехватили российский Ил-20

ВАРШАВА, 29 окт — РИА Новости. Польские истребители перехватили российский разведывательный самолет Ил-20, утверждает оперативное командование Вооруженных сил республики в соцсети X.
Польское командование заявляет, что российский самолет якобы выполнял разведывательную миссию в международном воздушном пространстве, причем он не представил план полета, а его транспондер был выключен. Но воздушного пространства Польши он не нарушал, добавили в ведомстве.
Российское Минобороны не раз подчеркивало, что все полеты выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Они проходят над нейтральными водами, не пересекая воздушных трасс и не допуская опасного сближения с иностранными самолетами.
В последние месяцы страны НАТО не раз обвиняли Россию в нарушении их воздушного пространства, а Европарламент принял резолюцию, призывающую сбивать российские борта в подобных случаях. С этим не согласился генсек НАТО Марк Рютте: по его словам, сперва следует убедиться, представляет ли самолет угрозу, и если нет, то его нужно вывести за пределы воздушного пространства.
Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что эти агрессивные заявления — еще один виток эскалации напряженности вблизи российских границ.