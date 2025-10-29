ВС Польши утверждают, что перехватили российский Ил-20

Польское командование заявляет, что российский самолет якобы выполнял разведывательную миссию в международном воздушном пространстве, причем он не представил план полета, а его транспондер был выключен. Но воздушного пространства Польши он не нарушал, добавили в ведомстве.

Российское Минобороны не раз подчеркивало, что все полеты выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Они проходят над нейтральными водами, не пересекая воздушных трасс и не допуская опасного сближения с иностранными самолетами.