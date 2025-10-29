ВС Польши утверждают, что перехватили российский Ил-20

ВАРШАВА, 29 окт – РИА Новости. Оперативное командование вооруженных сил Польши утверждает, что два истребителя ВВС страны перехватили российский разведывательный самолет Ил-20 в небе над Балтийским морем.

Как утверждается в заявлении, польские истребители перехватили самолет Ил-20, якобы выполнявший разведывательную миссию в международном воздушном пространстве без поданного плана полёта и с выключенным транспондером.