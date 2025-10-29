Рейтинг@Mail.ru
ВС Польши утверждают, что перехватили российский Ил-20
10:40 29.10.2025
ВС Польши утверждают, что перехватили российский Ил-20
ВС Польши утверждают, что перехватили российский Ил-20
ВС Польши утверждают, что перехватили российский Ил-20
Оперативное командование вооруженных сил Польши утверждает, что два истребителя ВВС страны перехватили российский разведывательный самолет Ил-20 в небе над... РИА Новости, 29.10.2025
ВС Польши утверждают, что перехватили российский Ил-20

ВС Польши заявили о перехвате российского Ил-20 над Балтийским морем

Самолет комплексной разведки Ил-20
Самолет комплексной разведки Ил-20. Архивное фото
ВАРШАВА, 29 окт – РИА Новости. Оперативное командование вооруженных сил Польши утверждает, что два истребителя ВВС страны перехватили российский разведывательный самолет Ил-20 в небе над Балтийским морем.
"28 октября 2025 года пара истребителей МиГ-29 ВВС Польши успешно визуально идентифицировала, перехватила и сопровождала до выхода из зоны своей ответственности российский самолёт, летевший над Балтийским морем", - сказано в размещенном в Х командования сообщении.
Как утверждается в заявлении, польские истребители перехватили самолет Ил-20, якобы выполнявший разведывательную миссию в международном воздушном пространстве без поданного плана полёта и с выключенным транспондером.
"Воздушное пространство Польши самолёт не нарушал", - отметило польское командование.
В Минобороны РФ не раз указывали, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранного государства.
