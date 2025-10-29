Рейтинг@Mail.ru
В Польше оценили работу комиссии по изучению влияния России и Белоруссии - РИА Новости, 29.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:05 29.10.2025
https://ria.ru/20251029/polsha-2051351613.html
В Польше оценили работу комиссии по изучению влияния России и Белоруссии
В Польше оценили работу комиссии по изучению влияния России и Белоруссии - РИА Новости, 29.10.2025
В Польше оценили работу комиссии по изучению влияния России и Белоруссии
Работа польской комиссии по расследованию якобы имевшего места влияния России и Белоруссии на политику страны стоила бюджету 3,3 миллиона злотых (около 910... РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T02:05:00+03:00
2025-10-29T02:05:00+03:00
в мире
россия
польша
белоруссия
дональд туск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/18/1898289515_0:0:3286:1848_1920x0_80_0_0_10e642d7d7e654f0d7b5a833f3300e5b.jpg
https://ria.ru/20251024/ssha-2050252643.html
https://ria.ru/20251021/zaderzhanie-2049567815.html
россия
польша
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/18/1898289515_433:0:3164:2048_1920x0_80_0_0_d8b7de5f97058964a43fc4a03be5de93.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, польша, белоруссия, дональд туск
В мире, Россия, Польша, Белоруссия, Дональд Туск
В Польше оценили работу комиссии по изучению влияния России и Белоруссии

Rzeczpospolita: комиссия по влиянию России стоила Польше 910 тысяч долларов

© AP Photo / Alik KepliczВаршава, Польша
Варшава, Польша - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© AP Photo / Alik Keplicz
Варшава, Польша. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАРШАВА, 29 окт – РИА Новости. Работа польской комиссии по расследованию якобы имевшего места влияния России и Белоруссии на политику страны стоила бюджету 3,3 миллиона злотых (около 910 тысяч долларов), сообщает издание Rzeczpospolita.
Комиссия по изучению российского и белорусского влияния в 2004-2024 годах являлась вспомогательным органом премьер-министра. Она была создана распоряжением главы правительства от 21 мая 2024 года. В конце июля глава правительства Польши Дональд Туск упразднил эту комиссию.
Президент Дональд Трамп беседует с Такером Карлсоном - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
В США предложили Польше напасть на Россию после угроз в адрес Путина
24 октября, 05:49
"Три миллиона 305 тысяч 996 злотых и 22 гроша - это общая стоимость деятельности Государственной комиссии по изучению влияния России и Белоруссии на внутреннюю безопасность и интересы Республики Польша в 2004-2024 годах", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по существу о результатах работы комиссии практически ничего не известно, кроме того, что доклад, который получил премьер-министр, содержит около 50 рекомендаций, которые "должны послужить укреплению иммунитета государства к российскому влиянию".
По данным издания, большинство денег комиссия потратила на зарплаты 12 членам комиссии - 2,871 миллиона злотых (около 790 тысяч долларов).
Отношения РФ и Польши значительно ухудшились в последние годы. В Кремле, комментируя многочисленные недружественные действия Варшавы, отмечали, что Польша стала враждебным РФ государством, и напомнили, что она столетиями периодически скатывается в безумие ненависти к русским. РФ ранее неоднократно отвергала обвинения Запада во вмешательстве во внутренние дела других стран и называла их голословными. При этом в России указывали на многочисленные попытки вмешательства со стороны западных стран. МИД России заявлял, что РФ будет жестко и решительно пресекать любую подрывную активность из-за границы.
Государственный флаг Польши и флаг Евросоюза на здании Министерства иностранных дел Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
В Польше заявили о задержании 55 человек, якобы работавших на Россию
21 октября, 13:19
 
В миреРоссияПольшаБелоруссияДональд Туск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала