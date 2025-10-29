ВАРШАВА, 29 окт – РИА Новости. Работа польской комиссии по расследованию якобы имевшего места влияния России и Белоруссии на политику страны стоила бюджету 3,3 миллиона злотых (около 910 тысяч долларов), сообщает издание Rzeczpospolita.
Комиссия по изучению российского и белорусского влияния в 2004-2024 годах являлась вспомогательным органом премьер-министра. Она была создана распоряжением главы правительства от 21 мая 2024 года. В конце июля глава правительства Польши Дональд Туск упразднил эту комиссию.
"Три миллиона 305 тысяч 996 злотых и 22 гроша - это общая стоимость деятельности Государственной комиссии по изучению влияния России и Белоруссии на внутреннюю безопасность и интересы Республики Польша в 2004-2024 годах", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по существу о результатах работы комиссии практически ничего не известно, кроме того, что доклад, который получил премьер-министр, содержит около 50 рекомендаций, которые "должны послужить укреплению иммунитета государства к российскому влиянию".
По данным издания, большинство денег комиссия потратила на зарплаты 12 членам комиссии - 2,871 миллиона злотых (около 790 тысяч долларов).
Отношения РФ и Польши значительно ухудшились в последние годы. В Кремле, комментируя многочисленные недружественные действия Варшавы, отмечали, что Польша стала враждебным РФ государством, и напомнили, что она столетиями периодически скатывается в безумие ненависти к русским. РФ ранее неоднократно отвергала обвинения Запада во вмешательстве во внутренние дела других стран и называла их голословными. При этом в России указывали на многочисленные попытки вмешательства со стороны западных стран. МИД России заявлял, что РФ будет жестко и решительно пресекать любую подрывную активность из-за границы.
