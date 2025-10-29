https://ria.ru/20251029/polsha-2051348763.html
В 2024 году крупнейшим получателем польского вооружения стала Украина
Польша в 2024 году продала вооружения на 3,2 миллиарда евро, 2,5 из которых пришлись на Украину, сообщает издание Dziennik Gazeta Prawna. РИА Новости, 29.10.2025
Польша в 2024 году продала Украине вооружения на 2,5 миллиарда евро
ВАРШАВА, 29 окт – РИА Новости. Польша в 2024 году продала вооружения на 3,2 миллиарда евро, 2,5 из которых пришлись на Украину, сообщает издание Dziennik Gazeta Prawna.
"В 2020 году польские компании поставили отправили в свет вооружение на сумму менее 400 миллионов евро. В 2022 году эта сумма выросла почти до 1,2 миллиарда евро. Рекордным стал 2024 год - Польша
продала вооружение на сумму 3,2 миллиарда евро", - отмечается, что крупнейшим покупателем польского вооружения стала Украина
.
"Крупнейшим получателем польского вооружения стала Украина. В 2024 году она купила у нас оружие почти за 2,5 миллиарда евро", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в эту сумму не входит стоимость техники и вооружения, которое Польша передала Украине бесплатно.
На втором месте среди импортеров польского вооружения расположились США
(190 миллионов евро. Далее следуют Филиппины
(185 миллионов евро) и Испания
(33 миллиона).
По данным Dziennik Gazeta Prawna, в 2024 году Польша продала Украине среди прочего 78 минометов, 18 САУ, почти 300 различных бронемашин.
В США и на Филиппины поставлены 13 вертолетов Black Hawk, а в Эстонию
, Молдавию
, Норвегию
и Латвию
было отправлено более 160 переносных зенитно-ракетных комплексов.