В 2024 году крупнейшим получателем польского вооружения стала Украина

ВАРШАВА, 29 окт – РИА Новости. Польша в 2024 году продала вооружения на 3,2 миллиарда евро, 2,5 из которых пришлись на Украину, сообщает издание Dziennik Gazeta Prawna.

"В 2020 году польские компании поставили отправили в свет вооружение на сумму менее 400 миллионов евро. В 2022 году эта сумма выросла почти до 1,2 миллиарда евро. Рекордным стал 2024 год - Польша продала вооружение на сумму 3,2 миллиарда евро", - отмечается, что крупнейшим покупателем польского вооружения стала Украина

"Крупнейшим получателем польского вооружения стала Украина. В 2024 году она купила у нас оружие почти за 2,5 миллиарда евро", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в эту сумму не входит стоимость техники и вооружения, которое Польша передала Украине бесплатно.

На втором месте среди импортеров польского вооружения расположились США (190 миллионов евро. Далее следуют Филиппины (185 миллионов евро) и Испания (33 миллиона).

По данным Dziennik Gazeta Prawna, в 2024 году Польша продала Украине среди прочего 78 минометов, 18 САУ, почти 300 различных бронемашин.