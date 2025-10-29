https://ria.ru/20251029/pokhorony-2051412253.html
Актера Романа Попова похоронят в Москве
КРАСНОДАР, 29 окт — РИА Новости. Актера Романа Попова похоронят в Москве, рассказал РИА Новости его друг, шоумен Оганес Григорян.
"[Похороны] в Москве", — сказал он.
Дату прощания Григорян не назвал.
Попов
умер 28 октября, ему было 40 лет. С 2018 года он страдал от рака мозга, а в минувшем августе рассказал, что у него случился рецидив.
Попов родился в 1985 году в Конотопе
, школу закончил в Йошкар-Оле
. Учился в различных вузах, профессионального актерского образования не получил, но благодаря игре в КВН
стал комедийным артистом. Вместе с Григоряном основал юмористический дуэт "20:14. Город Сочи", участвовал в Comedy Club.
Известность получил благодаря роли Игоря Мухича в сериале "Полицейский с Рублевки". Снимался также в его спин-оффе "Детективное агентство Мухича", в фильмах и сериалах "Девушки бывают разные", "Каникулы президента", "Любовь в нерабочие недели", "Любовь в жаркие недели", "Бумеранг", "Убить босса" и других.