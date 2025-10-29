Актера Романа Попова похоронят в Москве

https://ria.ru/20251029/pokhorony-2051390764.html
Похороны скончавшегося актера Романа Попова пройдут в Москве, сообщил РИА Новости его друг, шоумен Оганес Григорян. РИА Новости, 29.10.2025
КРАСНОДАР, 29 окт - РИА Новости. Похороны скончавшегося актера Романа Попова пройдут в Москве, сообщил РИА Новости его друг, шоумен Оганес Григорян.
скончался во вторник на 41-м году жизни. Об этом сообщил РИА Новости также Григорян.
"(Похороны - ред.) в Москве", - сказал собеседник агентства.
О дате похорон пока неизвестно.
Роман Попов наиболее известен по роли Игоря Мухича в сериале "Полицейский с Рублевки". Он родился 9 февраля 1985 года. В 2018 году у Попова был диагностирован рак мозга. В августе 2025 года, согласно открытым источникам, актер рассказывал, что у него случился рецидив.