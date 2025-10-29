Рейтинг@Mail.ru
Актера Романа Попова похоронят в Москве - РИА Новости, 29.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:00 29.10.2025 (обновлено: 10:01 29.10.2025)
https://ria.ru/20251029/pokhorony-2051390764.html
Актера Романа Попова похоронят в Москве
Актера Романа Попова похоронят в Москве - РИА Новости, 29.10.2025
Актера Романа Попова похоронят в Москве
Похороны скончавшегося актера Романа Попова пройдут в Москве, сообщил РИА Новости его друг, шоумен Оганес Григорян. РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T10:00:00+03:00
2025-10-29T10:01:00+03:00
москва
роман попов (актер)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051200380_0:117:2828:1707_1920x0_80_0_0_953a7fe053fe0c014f34d0246772ab8b.jpg
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051200380_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a73e5173f41ddb388f4d46e9936097e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, роман попов (актер)
Москва, Роман Попов (актер)
Актера Романа Попова похоронят в Москве

Похороны актера Романа Попова пройдут в Москве

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктер Роман Попов
Актер Роман Попов - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Актер Роман Попов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОДАР, 29 окт - РИА Новости. Похороны скончавшегося актера Романа Попова пройдут в Москве, сообщил РИА Новости его друг, шоумен Оганес Григорян.
Попов скончался во вторник на 41-м году жизни. Об этом сообщил РИА Новости также Григорян.
«
"(Похороны - ред.) в Москве", - сказал собеседник агентства.
О дате похорон пока неизвестно.
Роман Попов наиболее известен по роли Игоря Мухича в сериале "Полицейский с Рублевки". Он родился 9 февраля 1985 года. В 2018 году у Попова был диагностирован рак мозга. В августе 2025 года, согласно открытым источникам, актер рассказывал, что у него случился рецидив.
 
МоскваРоман Попов (актер)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала