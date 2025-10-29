Рейтинг@Mail.ru
Из России выдворят 96 нелегальных мигрантов
10:14 29.10.2025 (обновлено: 11:32 29.10.2025)
Из России выдворят 96 нелегальных мигрантов
Почти сто нелегальных мигрантов, задержанных в Подмосковье, выдворят из России, сообщила начальник управления информации и общественных связей регионального... РИА Новости, 29.10.2025
происшествия, россия, московская область (подмосковье), азия, татьяна петрова
Из России выдворят 96 нелегальных мигрантов

Из России выдворят 96 нелегальных мигрантов, работавших в Подмосковье

© МВД МедиаРейд по выявлению нелегальных мигрантов на складах в деревне Коледино
Рейд по выявлению нелегальных мигрантов на складах в деревне Коледино - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© МВД Медиа
Рейд по выявлению нелегальных мигрантов на складах в деревне Коледино
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Почти сто нелегальных мигрантов, задержанных в Подмосковье, выдворят из России, сообщила начальник управления информации и общественных связей регионального главка МВД Татьяна Петрова.
Она пояснила, что полицейские провели рейд в подмосковной деревне Коледино, во время которого проверили расположенный там складской комплекс.
"По итогам рейда к административной ответственности привлечены 96 трудовых мигрантов из стран Азии, Латинской Америки и Северной Африки", — рассказала Петрова на видео, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
На них составили 46 протоколов за нарушение режима пребывания в России и 96 — за нелегальную трудовую деятельность.
Каждому нарушителю выписали штраф в пять тысяч рублей, затем им предстоит депортация, уточнила Петрова.
Он отметила, что работодателя, который незаконно использовал труд мигрантов, также привлекут к административной ответственности.
В 2024 году полицейские провели в Подмосковье 111 тысяч проверок в жилом секторе и на объектах строительства, торговли и сферы услуг. По их итогам из России выдворили 28 тысяч человек.
