Из России выдворят 96 нелегальных мигрантов

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Почти сто нелегальных мигрантов, задержанных в Подмосковье, выдворят из России, сообщила начальник управления информации и общественных связей регионального главка МВД Татьяна Петрова.
Она пояснила, что полицейские провели рейд в подмосковной деревне Коледино, во время которого проверили расположенный там складской комплекс.
"По итогам рейда к административной ответственности привлечены 96 трудовых мигрантов из стран Азии, Латинской Америки и Северной Африки", — рассказала Петрова на видео, опубликованном в Telegram-канале
ведомства.
На них составили 46 протоколов за нарушение режима пребывания в России и 96 — за нелегальную трудовую деятельность.
Каждому нарушителю выписали штраф в пять тысяч рублей, затем им предстоит депортация, уточнила Петрова.
Он отметила, что работодателя, который незаконно использовал труд мигрантов, также привлекут к административной ответственности.
В 2024 году полицейские провели в Подмосковье 111 тысяч проверок в жилом секторе и на объектах строительства, торговли и сферы услуг. По их итогам из России выдворили 28 тысяч человек.