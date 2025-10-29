Из России выдворят 96 нелегальных мигрантов

Рейд по выявлению нелегальных мигрантов на складах в деревне Коледино

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Почти сто нелегальных мигрантов, задержанных в Подмосковье, выдворят из России, сообщила начальник управления информации и общественных связей регионального главка МВД Татьяна Петрова.

Она пояснила, что полицейские провели рейд в подмосковной деревне Коледино, во время которого проверили расположенный там складской комплекс.

"По итогам рейда к административной ответственности привлечены 96 трудовых мигрантов из стран Азии, Латинской Америки и Северной Африки", — рассказала Петрова на видео, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

На них составили 46 протоколов за нарушение режима пребывания в России и 96 — за нелегальную трудовую деятельность.

Каждому нарушителю выписали штраф в пять тысяч рублей, затем им предстоит депортация, уточнила Петрова.

Он отметила, что работодателя, который незаконно использовал труд мигрантов, также привлекут к административной ответственности.