В Петербурге в девушку на детской площадке выстрелили из газового пистолета

"Прибывшими полицейскими установлено, что часом ранее на детской площадке к четырем 16-летним девушкам подошел находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина и в ходе возникшего конфликта выстрелил из газового пистолета в сторону одной из них, после чего скрылся", – рассказали в ГУМВД.