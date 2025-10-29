https://ria.ru/20251029/peterburg-2051398091.html
В Петербурге в девушку на детской площадке выстрелили из газового пистолета
В Петербурге в девушку на детской площадке выстрелили из газового пистолета - РИА Новости, 29.10.2025
В Петербурге в девушку на детской площадке выстрелили из газового пистолета
Полиция Санкт-Петербурга задержала местного жителя, который, предположительно, выстрелил из газового пистолета в девушку-подростка на детской площадке, сообщила РИА Новости, 29.10.2025
В Петербурге задержали подозреваемого в выстреле в девушку из газового пистолета
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 окт – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала местного жителя, который, предположительно, выстрелил из газового пистолета в девушку-подростка на детской площадке, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как отмечается, в понедельник вечером в полицию Красносельского района
поступило сообщение о том, что на проспекте Кузнецова, 17 неизвестный стрелял в несовершеннолетнюю из газового пистолета.
«
"Прибывшими полицейскими установлено, что часом ранее на детской площадке к четырем 16-летним девушкам подошел находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина и в ходе возникшего конфликта выстрелил из газового пистолета в сторону одной из них, после чего скрылся", – рассказали в ГУМВД.
Полиция уточняет, что пострадавшая девушка обратилась в поликлинику с ожогом роговицы, а стрелявший был задержан в тот же вечер.
Неработающий мужчина 48 лет стал фигурантом уголовного дела о хулиганстве, добавили в региональном главке МВД.