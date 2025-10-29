Рейтинг@Mail.ru
Евразия не допустит, чтобы ее разодрали в клочья, заявил Песков - РИА Новости, 29.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:50 29.10.2025 (обновлено: 18:46 29.10.2025)
https://ria.ru/20251029/peskov-2051594724.html
Евразия не допустит, чтобы ее разодрали в клочья, заявил Песков
Евразия не допустит, чтобы ее разодрали в клочья, заявил Песков - РИА Новости, 29.10.2025
Евразия не допустит, чтобы ее разодрали в клочья, заявил Песков
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выступил на вручении первой международной премии "Евразия", где высказался о суверенитете расположенных на материке... РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T17:50:00+03:00
2025-10-29T18:46:00+03:00
в мире
евразия
россия
дмитрий песков
европа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014292887_0:0:3306:1861_1920x0_80_0_0_494c1510aee6aec88705988aab319af8.jpg
https://ria.ru/20250528/putin-2019491712.html
евразия
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014292887_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_3f9342992eaa32b19dcc28863361f545.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, евразия, россия, дмитрий песков, европа
В мире, Евразия, Россия, Дмитрий Песков, Европа
Евразия не допустит, чтобы ее разодрали в клочья, заявил Песков

Песков заявил, что страны Евразии не допустят, чтобы их разодрали в клочья

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выступил на вручении первой международной премии "Евразия", где высказался о суверенитете расположенных на материке стран и угрозе для его безопасности, нагнетаемой европейскими государствами. Главные заявления — в материале РИА Новости.
  • Народы стран Евразии знают, как сохранить свой суверенитет.
  • На материке проживает множество народов, с которыми у России общее прошлое, настоящее и будущее.
  • Россия считает Евразию своим домом и хранит ее как зеницу ока:
«

"Мы очень хорошо с вами знаем, как плохо, когда кто-то хочет разодрать нашу Евразию в клочья. Этого мы вместе с вами не допустим".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на Фестивале новых медиа
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента
  • Милитаристская истерика Европы никуда не испарится: достаточно один день послушать заявления из Прибалтики, Польши, Франции и Великобритании.
  • Дополнительные меры защиты в виде "Орешника" не потребовались бы, не будь угрозы со стороны Европы.
Новейшая российская ракета Орешник
11 декабря 2024, 17:26
Инфографика
Новейшая российская ракета "Орешник"Посмотреть
Песков наградил лауреатов международной премии "Евразия" в номинации "Мосты дружбы". Награду получил международный форум "ПроСвет" из России за содействие международному сотрудничеству в социальной, экономической и кросс-культурной сферах.
Торжественная церемония проходит в Национальном центре "Россия". Премия создана для признания выдающегося вклада в развитие стран Евразии в сферах сохранения традиционных ценностей, культуры, образования, добровольчества и поддержки русского языка.
Обращение Путина к участникам встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
Новая архитектура безопасности в Евразии должна быть равной, заявил Путин
28 мая, 09:55
 
В миреЕвразияРоссияДмитрий ПесковЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала