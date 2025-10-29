МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выступил на вручении первой международной премии "Евразия", где высказался о суверенитете расположенных на материке стран и угрозе для его безопасности, нагнетаемой европейскими государствами. Главные заявления — в материале РИА Новости.
"Мы очень хорошо с вами знаем, как плохо, когда кто-то хочет разодрать нашу Евразию в клочья. Этого мы вместе с вами не допустим".
- Милитаристская истерика Европы никуда не испарится: достаточно один день послушать заявления из Прибалтики, Польши, Франции и Великобритании.
- Дополнительные меры защиты в виде "Орешника" не потребовались бы, не будь угрозы со стороны Европы.
Песков наградил лауреатов международной премии "Евразия" в номинации "Мосты дружбы". Награду получил международный форум "ПроСвет" из России за содействие международному сотрудничеству в социальной, экономической и кросс-культурной сферах.
Торжественная церемония проходит в Национальном центре "Россия". Премия создана для признания выдающегося вклада в развитие стран Евразии в сферах сохранения традиционных ценностей, культуры, образования, добровольчества и поддержки русского языка.