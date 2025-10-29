Рейтинг@Mail.ru
Песков заявил о соответствии испытаний вооружений международным правилам - РИА Новости, 29.10.2025
17:40 29.10.2025
Песков заявил о соответствии испытаний вооружений международным правилам
Песков заявил о соответствии испытаний вооружений международным правилам
безопасность, россия, сша, дмитрий песков
Безопасность, Россия, США, Дмитрий Песков
Песков заявил о соответствии испытаний вооружений международным правилам

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Вооружения, подобные "Посейдону", испытываются в соответствии с международными правилами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, уведомляла ли Россия США об испытаниях.
"Испытания подобных вооружений перспективных осуществляется в строгом соответствии со всеми международными правилами и двусторонними договоренностями", - сказал Песков журналистам.
Верховный главнокомандующий ВС России Владимир Путин проводит совещание с начальником Генерального штаба ВС России Валерием Герасимовым и командующими группировками, задействованными в СВО, в пункте управления Объединенной группировки войск - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
На Западе сделали истеричное заявление после слов Путина о "Буревестнике"
26 октября, 15:56
 
БезопасностьРоссияСШАДмитрий Песков
 
 
