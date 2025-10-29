Рейтинг@Mail.ru
17:39 29.10.2025
2025-10-29T17:39:00+03:00
2025-10-29T17:39:00+03:00
в мире, россия, европа, прибалтика, дмитрий песков, ракета "орешник"
В мире, Россия, Европа, Прибалтика, Дмитрий Песков, Ракета "Орешник"
Песков прокомментировал заявления из Европы по "Орешнику"

Песков: на фоне заявлений из Европы становится ясно, насколько дорог «Орешник»

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на фоне заявлений из Европы становится ясным, насколько дорог РФ "Орешник".
«
"Достаточно один день внимательно послушать заявления, которые идут из столиц Прибалтики, из Польши, из Парижа, из Лондона, тогда становится ясным, насколько нам дорог "Орешник", - сказал он журналистам.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Путин объяснил решение о размещении "Орешника" в Белоруссии, сообщил Песков
Вчера, 12:17
 
В миреРоссияЕвропаПрибалтикаДмитрий ПесковРакета "Орешник"
 
 
