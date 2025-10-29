Рейтинг@Mail.ru
29.10.2025
17:38 29.10.2025
Трамп искренне пытается помочь решить конфликт на Украине, заявил Песков
Президент США Дональд Трамп искренне пытается помочь в решении конфликта вокруг Украины, Москва воспринимает это положительно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
2025
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп искренне пытается помочь в решении конфликта вокруг Украины, Москва воспринимает это положительно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Он (Трамп - ред.) искренне пытается помочь в решении конфликта вокруг Украины, что традиционно весьма и весьма положительно воспринимается в Москве, и в том числе нашим президентом Путиным", - сказал Песков журналистам.
Заголовок открываемого материала