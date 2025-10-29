Рейтинг@Mail.ru
Милитаристская истерика ЕС никуда не испарится, считает Песков - РИА Новости, 29.10.2025
17:36 29.10.2025
Милитаристская истерика ЕС никуда не испарится, считает Песков
Милитаристская истерика ЕС никуда не испарится, считает Песков - РИА Новости, 29.10.2025
Милитаристская истерика ЕС никуда не испарится, считает Песков
Милитаристская истерика Европы не может куда-то испарится, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.10.2025
Милитаристская истерика ЕС никуда не испарится, считает Песков

Песков выразил сомнение, что милитаристская истерика ЕС куда-то испарится

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Милитаристская истерика Европы не может куда-то испарится, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Представить себе, что в обозримом будущем европейцы откажутся от своих, для нас русофобских, устремлений, милитаристских устремлений, и у них куда-то испарится эта их милитаристская истерика, мне не представляется возможным", - сказал Песков журналистам.
Трамп демонстрирует искреннюю приверженность идеям мира, заявил Песков
Трамп демонстрирует искреннюю приверженность идеям мира, заявил Песков
ЕвропаРоссияДмитрий ПесковЕвросоюз
 
 
