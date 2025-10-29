https://ria.ru/20251029/peskov-2051588254.html
Милитаристская истерика ЕС никуда не испарится, считает Песков
Милитаристская истерика ЕС никуда не испарится, считает Песков - РИА Новости, 29.10.2025
Милитаристская истерика ЕС никуда не испарится, считает Песков
Милитаристская истерика Европы не может куда-то испарится, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.10.2025
Милитаристская истерика ЕС никуда не испарится, считает Песков
Песков выразил сомнение, что милитаристская истерика ЕС куда-то испарится