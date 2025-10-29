https://ria.ru/20251029/peskov-2051584944.html
После распада СССР народы остались те же, заявил Песков
После распада СССР появились различные государства, но связи между народами остались, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T17:33:00+03:00
