Песков назвал "Посейдон" новым шагом с точки зрения безопасности России - РИА Новости, 29.10.2025
17:31 29.10.2025
Песков назвал "Посейдон" новым шагом с точки зрения безопасности России
Песков назвал "Посейдон" новым шагом с точки зрения безопасности России
Аппарат "Посейдон" - это новый шаг с точки зрения безопасности страны, а также технологии, которые могут получить использование в экономике страны, заявил... РИА Новости, 29.10.2025
Новости
россия, дмитрий песков, владимир путин
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Песков назвал "Посейдон" новым шагом с точки зрения безопасности России

Песков назвал "Посейдон" новым шагом для российской безопасности

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Аппарат "Посейдон" - это новый шаг с точки зрения безопасности страны, а также технологии, которые могут получить использование в экономике страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РФ во вторник провела испытания подводного аппарата "Посейдон", заявил ранее президент России Владимир Путин.
"Это ("Посейдон" - ред.) абсолютно новые технологии, это новый шаг и с точки зрения обеспечения безопасности нашей страны, а также, перспективно, это абсолютно новые прорывные технологии, которые могут получить использование уже в экономике нашей страны для мирных целей. В этом, собственно, такой двойной эффект этих успешных испытаний", - сказал Песков журналистам.
Верховный главнокомандующий ВС России Владимир Путин проводит совещание с начальником Генерального штаба ВС России Валерием Герасимовым и командующими группировками, задействованными в СВО, в пункте управления Объединенной группировки войск - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
На Западе сделали истеричное заявление после слов Путина о "Буревестнике"
Россия Дмитрий Песков Владимир Путин
 
 
