https://ria.ru/20251029/peskov-2051583875.html
Песков назвал "Посейдон" новым шагом с точки зрения безопасности России
Песков назвал "Посейдон" новым шагом с точки зрения безопасности России - РИА Новости, 29.10.2025
Песков назвал "Посейдон" новым шагом с точки зрения безопасности России
Аппарат "Посейдон" - это новый шаг с точки зрения безопасности страны, а также технологии, которые могут получить использование в экономике страны, заявил... РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T17:31:00+03:00
2025-10-29T17:31:00+03:00
2025-10-29T17:31:00+03:00
россия
дмитрий песков
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751615487_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e20f94eb77b4d24e4d747feb6d2eaf21.jpg
https://ria.ru/20251026/burevestnik-2050730401.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751615487_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2c0274eda5c8ea8a88d98184e9acb730.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, владимир путин
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Песков назвал "Посейдон" новым шагом с точки зрения безопасности России
Песков назвал "Посейдон" новым шагом для российской безопасности