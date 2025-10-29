https://ria.ru/20251029/peskov-2051580396.html
Россия несет свои ценности людям, которые их разделяют, заявил Песков
Россия делает многое для того, чтобы нести свои ценности и видение людям, которые их разделяют, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.10.2025
