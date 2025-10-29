Рейтинг@Mail.ru
Песков отметил важность общности государств на пространстве Евразии - РИА Новости, 29.10.2025
17:20 29.10.2025
Песков отметил важность общности государств на пространстве Евразии
Песков отметил важность общности государств на пространстве Евразии
Россия заинтересована в том, чтобы общность государств на пространстве Евразии не забывалась, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.10.2025
2025
Песков отметил важность общности государств на пространстве Евразии

Песков призвал страны не забывать об общности государств на пространстве Евразии

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Россия заинтересована в том, чтобы общность государств на пространстве Евразии не забывалась, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Российская Федерация заинтересована в том, чтобы эта общность (государств на пространстве Евразии - ред.) - она не забывалась", - сказал Песков журналистам.
Испытания вооружений соответствуют международным правилам, заявил Песков
