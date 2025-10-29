https://ria.ru/20251029/peskov-2051575851.html
Песков отметил важность общности государств на пространстве Евразии
Песков отметил важность общности государств на пространстве Евразии - РИА Новости, 29.10.2025
Песков отметил важность общности государств на пространстве Евразии
Россия заинтересована в том, чтобы общность государств на пространстве Евразии не забывалась, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T17:20:00+03:00
2025-10-29T17:20:00+03:00
2025-10-29T17:20:00+03:00
евразия
дмитрий песков
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039937197_0:93:3007:1784_1920x0_80_0_0_0b1cd6f0bb29aea24a24fa29f190a5f6.jpg
https://ria.ru/20251029/peskov-2051575300.html
евразия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039937197_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_32720994ade36de59cefd01157472226.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евразия, дмитрий песков, россия
Евразия, Дмитрий Песков, Россия
Песков отметил важность общности государств на пространстве Евразии
Песков призвал страны не забывать об общности государств на пространстве Евразии