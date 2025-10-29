Рейтинг@Mail.ru
29.10.2025

В Кремле прокомментировали заявления Трампа о военной мощи США
11:59 29.10.2025
В Кремле прокомментировали заявления Трампа о военной мощи США
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал главным для Москвы развитие отечественного военно-промышленного комплекса (ВПК), а не заявления главы США... РИА Новости, 29.10.2025
2025
В Кремле прокомментировали заявления Трампа о военной мощи США

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал главным для Москвы развитие отечественного военно-промышленного комплекса (ВПК), а не заявления главы США Дональда Трампа о военной мощи Соединенных Штатов.
"Это глава государства, глава Соединенных Штатов Америки. У нас в этом плане есть наш президент. Мы в первую очередь обращаем внимание на заявления нашего президента. Занимаемся нашим военным строительством, развитием нашего ВПК. Для нас это главное", - сказал Песков журналистам.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты значительно опережают другие страны в сфере военных технологий, особенно в разработке ядерных подводных лодок.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Трамп избирательно подойдет к санкциям против России, считает эксперт
