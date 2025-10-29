https://ria.ru/20251029/peskov-2051430431.html
В Кремле прокомментировали заявления Трампа о военной мощи США
В Кремле прокомментировали заявления Трампа о военной мощи США - РИА Новости, 29.10.2025
В Кремле прокомментировали заявления Трампа о военной мощи США
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал главным для Москвы развитие отечественного военно-промышленного комплекса (ВПК), а не заявления главы США... РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T11:59:00+03:00
2025-10-29T11:59:00+03:00
2025-10-29T11:59:00+03:00
сша
россия
москва
дмитрий песков
дональд трамп
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041468901_0:396:2772:1955_1920x0_80_0_0_c10ee13b43bb6914d998093335bd9d26.jpg
сша
россия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041468901_15:0:2746:2048_1920x0_80_0_0_eba48db68eacf970d66717ac56b55511.jpg
США, Россия, Москва, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, В мире
В Кремле прокомментировали заявления Трампа о военной мощи США
Песков назвал главным для России развитие ВПК, а не заявления Трампа о мощи США