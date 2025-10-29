https://ria.ru/20251029/perekhod-2051403642.html
Десятков: подземный переход через пути МЦК построят у станции Лихоборы
МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Подземный переход протяженностью 90 метров через пути МЦК построят на северо-востоке Москвы у станции Лихоборы, госконтракт на его проектирование уже заключен, сообщил глава столичного департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василий Десятков.
"Подземный пешеходный переход построят в рамках развития городского вокзала Лихоборы. Переход под путями Московского центрального кольца обеспечит доступ от жилых домов со стороны Большой Академической улицы и Дмитровского шоссе к станции третьего Московского центрального диаметра Лихоборы", – приводит его слова пресс-служба департамента.
Как уточняется в сообщении, переход протяженностью 90 метров оборудуют лифтами. Также у остановки МЦД Лихоборы запланировано строительство конечной станции для городских автобусов и плоскостной перехватывающей парковки.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в 2026-2028 годах в городе построят сдадут свыше 283 километров дорог, 47 искусственных сооружений, а также 58 пешеходных переходов.