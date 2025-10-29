Президенты США и Южной Кореи провели переговоры

Президент США Дональд Трамп и президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён проводят встречу в Кёнджу, Южная Корея

КЁНЧЖУ, 29 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и лидер Южной Кореи Ли Чжэ Мён после церемонии приветствия и вручения подарков приступили к переговорам за обедом, трансляция велась на канале Белого дома.

После церемонии лидеры приступили к переговорам.

Как сообщила президентская администрация Южной Кореи, во время совместного обеда, в котором примут участие ключевые министры двух стран, планируется обсудить широкий спектр вопросов: торговлю, инвестиции, экономическую безопасность, а также пути модернизации союзнических отношений и укрепления мира на полуострове.

В зале обеда размещены специальные лилии, символизирующие надежду на то, что "усилия президента Трампа во имя международного мира" принесут плоды и на Корейском полуострове

"Меню начнётся с закуски с заправкой "Тысяча островов", символизирующей историю успеха Трампа в Нью-Йорке", - заявили в администрации.