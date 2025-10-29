Рейтинг@Mail.ru
Президенты США и Южной Кореи провели переговоры
09:40 29.10.2025 (обновлено: 09:47 29.10.2025)
Президенты США и Южной Кореи провели переговоры
Президенты США и Южной Кореи провели переговоры - РИА Новости, 29.10.2025
Президенты США и Южной Кореи провели переговоры
Президент США Дональд Трамп и лидер Южной Кореи Ли Чжэ Мён после церемонии приветствия и вручения подарков приступили к переговорам за обедом, трансляция велась РИА Новости, 29.10.2025
в мире, сша, южная корея, дональд трамп, ли чжэ мен
В мире, США, Южная Корея, Дональд Трамп, Ли Чжэ Мен
Президенты США и Южной Кореи провели переговоры

Трамп и президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён провели переговоры за обедом

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп и президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён проводят встречу в Кёнджу, Южная Корея
Президент США Дональд Трамп и президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён проводят встречу в Кёнджу, Южная Корея - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп и президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён проводят встречу в Кёнджу, Южная Корея
КЁНЧЖУ, 29 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и лидер Южной Кореи Ли Чжэ Мён после церемонии приветствия и вручения подарков приступили к переговорам за обедом, трансляция велась на канале Белого дома.
Ранее сообщалось, что Трампу в Южной Корее впервые для президентов США вручили главную награду страны Большой орден Мугунхва.
Президент США Дональд Трамп принимает Большой орден мугунхва и копию знаменитой золотой короны периода Силла, врученные ему президентом Южной Кореи Ли Джэ Мёном - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Трамп получил высшую государственную награду Южной Кореи
09:04
После церемонии лидеры приступили к переговорам.
Как сообщила президентская администрация Южной Кореи, во время совместного обеда, в котором примут участие ключевые министры двух стран, планируется обсудить широкий спектр вопросов: торговлю, инвестиции, экономическую безопасность, а также пути модернизации союзнических отношений и укрепления мира на полуострове.
В зале обеда размещены специальные лилии, символизирующие надежду на то, что "усилия президента Трампа во имя международного мира" принесут плоды и на Корейском полуострове.
"Меню начнётся с закуски с заправкой "Тысяча островов", символизирующей историю успеха Трампа в Нью-Йорке", - заявили в администрации.
В качестве основного блюда подадут традиционный корейский обед из риса, приготовленного из нового урожая Кёнджу, и сезонных продуктов со всех регионов страны — с учётом предпочтений президента Трампа. Завершит обед десерт золотистого цвета, символизирующий расцвет и процветание южнокорейско-американского альянса.
Вечером президент Ли Чжэ Мён устроит специальный ужин лидеров, пригласив президента Трампа и глав государств, прибывших в Корею на саммит АТЭС. В нём примут участие лидеры США, Вьетнама, Австралии, Новой Зеландии, Канады, Таиланда и Сингапура. Главной темой станет экономическое сотрудничество в Индо-Тихоокеанском регионе.
Флаг Республики Корея - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Южная Корея попросила США помочь с поставками ядерного топлива для подлодок
09:03
 
