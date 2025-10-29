https://ria.ru/20251029/peregovory-2051385239.html
Президенты США и Южной Кореи провели переговоры
Президент США Дональд Трамп и лидер Южной Кореи Ли Чжэ Мён после церемонии приветствия и вручения подарков приступили к переговорам за обедом, трансляция велась РИА Новости, 29.10.2025
Президенты США и Южной Кореи провели переговоры
КЁНЧЖУ, 29 окт - РИА Новости.
Президент США Дональд Трамп и лидер Южной Кореи Ли Чжэ Мён после церемонии приветствия и вручения подарков приступили к переговорам за обедом, трансляция
велась на канале Белого дома.
Ранее сообщалось, что Трампу
в Южной Корее
впервые для президентов США
вручили главную награду страны Большой орден Мугунхва.
После церемонии лидеры приступили к переговорам.
Как сообщила президентская администрация Южной Кореи, во время совместного обеда, в котором примут участие ключевые министры двух стран, планируется обсудить широкий спектр вопросов: торговлю, инвестиции, экономическую безопасность, а также пути модернизации союзнических отношений и укрепления мира на полуострове.
В зале обеда размещены специальные лилии, символизирующие надежду на то, что "усилия президента Трампа во имя международного мира" принесут плоды и на Корейском полуострове
.
"Меню начнётся с закуски с заправкой "Тысяча островов", символизирующей историю успеха Трампа в Нью-Йорке", - заявили в администрации.
В качестве основного блюда подадут традиционный корейский обед из риса, приготовленного из нового урожая Кёнджу, и сезонных продуктов со всех регионов страны — с учётом предпочтений президента Трампа. Завершит обед десерт золотистого цвета, символизирующий расцвет и процветание южнокорейско-американского альянса.
Вечером президент Ли Чжэ Мён
устроит специальный ужин лидеров, пригласив президента Трампа и глав государств, прибывших в Корею на саммит АТЭС. В нём примут участие лидеры США, Вьетнама
, Австралии, Новой Зеландии
, Канады, Таиланда
и Сингапура. Главной темой станет экономическое сотрудничество в Индо-Тихоокеанском регионе.